Triệu tập 15 đối tượng dùng dao phóng lợn gây rối tại bãi biển Lộc Hà

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa triệu tập, răn đe, xử lý 15 đối tượng vị thành niên sử dụng dao phóng lợn gây rối an ninh trật tự tại bãi tắm Xuân Hải.

Các đối tượng và hung khí Công an Lộc Hà triệu tập, thu giữ.

Công an huyện Lộc Hà vừa hoàn tất việc triệu tập, gọi hỏi, nhắc nhở, răn đe và hoàn tất hồ sơ xử lý 15 đối tượng vị thành niên dùng dao phóng lợn và dao, rựa tự chế, típ sắt tụ tập... gây rối an ninh trật tự ở khu vực bãi tắm Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà).

Theo đó, thời gian gần đây, quần chúng nhân dân ở khu vực bãi tắm Xuân Hải phản ánh tình trạng có một nhóm thanh, thiếu niên thường xuyên sử dụng xe gắn máy cầm theo dao phóng lợn, vũ khí tự chế tụ tập ở khu vực bãi tắm.

Các đối tượng trẻ tuổi này khá manh động, có hành vi gây mất an ninh trật tự, khiến nhiều người dân và du khách bất an...

Những loại hung khí các đối tượng mang theo gây bất an cho du khách và người dân.

Trước tình hình đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lộc Hà đã chủ trì phối hợp với Công an thị trấn Lộc Hà và công an các xã Thạch Kim, Thịnh Lộc, Phù Lưu, Bình An và Hộ Độ tiến hành kiểm tra, rà soát, phân loại đối tượng cũng như triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.

Đến ngày 26/6, lực lượng công an đã xác định được các đối tượng có liên quan. Từ thời điểm đó đến nay, cơ quan công an đã triệu tập làm việc, răn đe, nhắc nhở, củng cố hồ sơ đối với 15 đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên trên địa bàn có hành vi gây rối.

Các đối tượng bị công an gọi hỏi, răn đe.

Lực lượng công an cũng đã thu giữ 3 xe gắn máy (đã thay đổi kết cấu), 5 dao phóng lợn tự chế, 1 dao quắm, 4 tuýp sắt và một số tang vật liên quan.

Hiện, Công an huyện Lộc Hà đã hoàn tất việc triệu tập các đối tượng, xác định rõ hành vi, yêu cầu ký cam kết, răn đe và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

T.P