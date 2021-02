Trộm tiền, bỏ trốn gần 2 năm vẫn không thoát

Sau gần 2 năm lẩn trốn, Thân Văn Thạo (SN 1986, trú tại thôn Khe Giao, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã bị Công an huyện Can Lộc bắt giữ khi y vừa xuất hiện tại địa phương.

Đối tượng Thân Văn Thạo.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 21/5/2019, Công an huyện Can Lộc nhận được tin báo từ anh Nguyễn Hữu Bồng (SN 1973, trú tại thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm số tiền 6.910.000 đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Can Lộc đã điều tra, xác định rõ Thân Văn Thạo là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên.

Tuy nhiên, ngay sau khi gây án, Thạo đã lẩn trốn khỏi địa phương. Công an huyện Can Lộc đã tổ chức truy bắt nhưng đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để trốn tránh, gây không ít khó khăn cho cơ quan công an.

Đối tượng Thân Văn Thạo tại cơ quan công an.

Ngày 5/2, qua nguồn tin trinh sát, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Can Lộc đã vây bắt thành công đối tượng này khi y vừa xuất hiện tại thôn Khe Giao, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà.

Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Thạo thừa nhận mình chính là người thực hiện vụ trộm nói trên. Số tiền trộm được Thạo dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Được biết, Thân Văn Thạo là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Thân Văn Thạo và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Anh Đức