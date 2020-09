Từ Hương Sơn xuống Nghi Xuân trộm xe máy

Công an huyện Nghi Xuân vừa bắt tạm giam Hoàng Văn Tuấn (SN 1983, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Công an huyện Nghi Xuân lấy lời khai đối tượng Hoàng Văn Tuấn

Trước đó, vào lúc 11h30 ngày 2/9/2020, Công an huyện Nghi Xuân nhận được tin báo của anh Nguyễn Ánh Thiên (trú tại tổ dân phố 8B, thị trấn Xuân An) về việc bị mất chiếc xe máy BKS 38N – 248.73 khi đang ngồi trong quán Café Mai Ngố, ở tổ dân phố 2, thị trấn Xuân An.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 19h ngày 9/9, Công an huyện Nghi Xuân đã điều tra, làm rõ đối tượng Hoàng Văn Tuấn (trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy nói trên.

Tại cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận thực hiện 1 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Ngày 11/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Tuấn về tội trộm cắp tài sản.

Hoài Nam