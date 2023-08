Tuần đầu ra quân, 400 chủ xe, doanh nghiệp và tài xế cam kết không vi phạm giao thông

Sau một tuần triển khai, Công an Hà Tĩnh đã tổ chức tuyên truyền, vận động, ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container tới 400 chủ xe, doanh nghiệp vận tải và tài xế.

Một tuần trở lại nay, 6 tổ công tác của Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh tổ chức tổng kiểm soát, tuyên truyền, vận động chủ xe, lái xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container chấp hành pháp luật, ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại bến xe Hà Tĩnh và dọc tuyến quốc lộ 1.

Lực lượng CSGT Hà Tĩnh tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT đối với nhà xe Quốc Tuấn chạy tuyến cố định Hà Tĩnh - Hải Phòng.

Việc tuyên truyền, vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và tài xế chấp hành pháp luật, ký cam kết bảo đảm trật tự ATGT là giai đoạn 1 của kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container mà Bộ Công an vừa ban hành.

Tại khu vực bến xe Hà Tĩnh và tuyến quốc lộ 1, các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe đã được cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh tuyên truyền vận động, ký cam kết bảo đảm ATGT, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, khả năng điều khiển, người đã sử dụng rượu, bia, có biểu hiện sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác…

Các phương tiện tại bến xe Hà Tĩnh.

“Quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chúng tôi cũng thường xuyên quán triệt tới tài xế nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT. Thời điểm này, khi được lực lượng CSGT tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết, đơn vị thêm một lần ghi nhớ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn cho hành khách, người tham gia giao thông và tài sản cho chính doanh nghiệp mình”, anh Lê Thái Vũ – quản lý nhà xe Thiên Hà chạy tuyến cố định Hà Tĩnh – Hà Nội cho biết.

Tài xế xe container được lực lượng CSGT Hà Tĩnh tuyên truyền vận động, ký cam kết bảo đảm ATGT khi lưu thông trên đường.

Theo anh Nguyễn Lâm – chủ nhà xe Lam Hồng chạy tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ việc ra quân kiểm soát, xử lý những vi phạm của xe vận tải hành khách nhằm đảm bảo tốt trật tự ATGT, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, đúng pháp luật.

Thiếu tá Bùi Quốc Hiếu – Đội trưởng Đội CSGT đường bộ quốc lộ 1 (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) cho hay: Thời gian qua, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ rệt, các hành vi vi phạm trật tự ATGT như: chở hàng quá tải trọng, quá khổ, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, chạy không đúng tuyến, lịch trình, đón trả khách không đúng nơi quy định... được lực lượng CSGT phát hiện và xử lý nghiêm. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng xe ô tô đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATGT. Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, số vụ TNGT trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng năm 2023 vẫn còn ở mức cao.

Các vụ TNGT liên quan tới xe container, xe khách vẫn còn xảy ra. Trong ảnh: Vụ xe container lao vào nhà dân trên đường ven biển Hà Tĩnh xảy ra vào 13h ngày 17/5/2023 tại thôn Yên Định, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự ATGT, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh đã triển khai việc tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế TNGT liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa bằng container, nhất là các vụ TNGT rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container được Công an Hà Tĩnh chia thành 2 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 (từ ngày 1/8 – 14/8), lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ tuyên truyền vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật, ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông; giai đoạn 2 (từ ngày 15/8 – 15/10), công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tiến hành xử lý các vi phạm.

Lưu lượng phương tiện cơ giới đường bộ, trong đó có xe khách, xe container, gia tăng nhanh ở những năm qua.

Theo Thiếu tá Bùi Quốc Hiếu – Đội trưởng Đội CSGT đường bộ quốc lộ 1 (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh), để kế hoạch triển khai có hiệu quả, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã tiến hành rà soát toàn bộ các nội dung liên quan về tổ chức, cá nhân, số lượng phương tiện và địa bàn hoạt động. Từ đó, bố trí các tổ tuần tra cắm chốt tại các bến xe và nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền nhắc nhở các chủ xe, tài xế chấp hành nghiêm các quy định về trật tự ATGT như: không chạy quá tốc độ, không chở quá số người, đón trả khách đúng nơi quy định, không sử dụng chất kích thích, rượu bia trước khi tham gia giao thông.

“Ngay từ những ngày đầu tiên của đợt tổng kiểm soát, đơn vị xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền đến chủ xe, các chủ doanh nghiệp vận tải và các tài xế. Qua công tác tuyên truyền, đơn vị yêu cầu các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, tài xế phải ký cam kết chấp hành các quy định đảm bảo trật tự ATGT, góp phần hạn chế tối đa các vụ TNGT” - Thiếu tá Hiếu thông tin.

Sau một tuần triển khai kế hoạch, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã tổ chức tuyên truyền, vận động, ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT trong kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container cho 400 chủ xe, doanh nghiệp vận tải và tài xế.

Tại giai đoạn 1, lực lượng CSGT sẽ nhắc nhở, tuyên truyền về những nội dung của đợt tổng kiểm soát để tài xế và các doanh nghiệp nắm được.

"Trong giai đoạn 2 của kế hoạch, lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ đồng loạt ra quân, sử dụng hệ thống camera giám sát trên tuyến để phát hiện vi phạm, phối hợp cùng các tổ tuần tra kiểm soát trên đường để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hoá bằng container. Đơn vị xử lý có trọng tâm, trọng điểm, tránh dừng kiểm soát phương tiện tràn lan, gây dư luận không tốt trong Nhân dân, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành việc kiểm soát hay có hành vi cản trở, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ” - Thiếu tá Bùi Quốc Hiếu nhấn mạnh.

Nhung Quý – Nguyên Khang