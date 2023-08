Tước bằng lái và phạt tiền tài xế, chủ xe đầu kéo chở hàng vượt quá chiều cao

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với chủ phương tiện và lái xe xe đầu kéo vi phạm chở hàng vượt quá chiều cao.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 18/8, tại km 395+900 QL15, thuộc địa phận xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 3 - Phòng CSGT Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe đầu kéo mang BKS 37H-02990, kéo theo rơ-móc 37R-02320 do tài xế Hoàng Viết N. (SN 1985, trú tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển có dấu hiệu vi phạm về trật tự an toàn giao thông (chở hàng vượt quá chiều cao cho phép).

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện vi phạm.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe và yêu cầu lái xe xuất trình các loại giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, tài xế Hoàng Viết N. không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan.

Qua kiểm tra, xe ô tô đầu kéo mang BKS 37H-02990, kéo theo rơ-móc 37R-02320 đã vi phạm quy định về chở hàng hóa vượt chiều cao của xe so với quy định. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với tài xế Hoàng Viết N. và chủ phương tiện là Công ty TNHH Thương mại vận tải Song Lê (TP Vinh - Nghệ An) về các hành vi vi phạm quy định chiều cao cho phép. Đồng thời, lập biên bản tạm giữ phương tiện đối với xe ô tô đầu kéo mang BKS 37H-02990, kéo theo rơ-móc 37R-02320.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế vi phạm.

Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng đối với tài xế Hoàng Viết N. về hành vi “Chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với ô tô tải” quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 24, Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Đồng thời, xử phạt 10 triệu đồng đối với chủ xe là Công ty TNHH Thương mại vận tải Song Lê về hành vi “Để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm” được quy định tại điểm c, khoản 8, Điều 30, Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Cơ quan chức năng cũng xử phạt 1,4 triệu đồng đối với tài xế Hoàng Viết N. về lỗi không mang theo giấy phép lái xe, đăng kiểm xe, đăng ký xe và giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự khi điều khiển phương tiện giao thông.

Nga Nguyễn - Đức Quang