Tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông, nhắc nhau đảm bảo an toàn

Thời điểm này, các cấp, ngành ở Hà Tĩnh đang đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, trong đó, hoạt động tuyên truyền được tập trung chú trọng.

Chiều 26/10, tại Trường THCS Tân Vịnh (Lộc Hà), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (VH-ĐA) tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tới hơn 200 em học sinh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Trước đó, ngày 25/10, Trung tâm VH-ĐA tỉnh tuyên truyền tại Trường THCS Mỹ Châu cho hơn 700 học sinh THCS.

Đợt này, các chương trình tuyên truyền của Trung tâm VH-ĐA tỉnh hướng tới đối tượng là học sinh THCS.

Tại 2 buổi tuyên truyền này, học sinh và giáo viên THCS đã được cán bộ Trung tâm VH-ĐA tỉnh tuyên truyền bằng các slide, tiểu phẩm cụ thể hóa các tình huống giao thông, chiếu phóng sự ghi lại những cảnh khiếp đảm về tai nạn giao thông.

“Tính đến thời điểm hiện tại, Trung tâm VH-ĐA tỉnh đã tuyên truyền 18 buổi trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã. Đối tượng tuyên truyền mà trung tâm hướng tới là học sinh THCS. Đây là đối tượng đã được nhiều gia đình cho sử dụng xe đạp, xe máy điện, trong khi rất thiếu kỹ năng tham gia giao thông. Qua tiếp nhận phản hồi từ các địa phương, nhà trường, các hình thức tuyên truyền của trung tâm đã tạo được chuyển biến tích cực trong học sinh.

Sau buổi tuyên truyền, các nhà trường thường lồng ghép nội dung mà trung tâm đã tuyên truyền để nhắc nhở các em học sinh trong những buổi sinh hoạt như: chào cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa..." - ông Nguyễn Sỹ Chinh, Giám đốc Trung tâm VH-ĐA tỉnh cho hay.

Tiểu phẩm “Bài học đắt giá” do các diễn viên Trung tâm VH-ĐA tỉnh thể hiện tại buổi truyền thông về ATGT tới 780 học sinh và giáo viên Trường THCS thị trấn Xuân An (Nghi Xuân).

Ông Nguyễn Sỹ Chinh lý giải thêm: Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Kế hoạch từ đầu năm của Ban ATGT tỉnh về triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng giao thông an toàn”, Trung tâm VH-ĐA tỉnh đã ban hành văn bản gửi các ban, ngành liên quan và các địa phương để thực hiện tuyên truyền, trong đó, trọng tâm nhất là từ tháng 9 đến nay.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh đều tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, Phòng CSGT, công an các huyện, thị thành phố, các trường học, các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai nhiều cách tuyên truyền tới người dân bằng nhiều hình thức.

Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn tới tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua là do người điều khiển phương tiện chưa chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ (Ảnh minh họa).

Ông Nguyễn Văn Tân – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh bày tỏ: “Dù đầu tư hạ tầng giao thông những năm qua luôn được các cấp, ngành chú trọng; các biện pháp tuần tra, kiểm soát ATGT trên các tuyến luôn được tăng cường... Song, nếu người tham gia giao thông không nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông thì tai nạn là điều khó tránh khỏi. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn tới các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đáng buồn là thời gian qua, trên địa bàn tỉnh tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương”.

Cũng vì lí do này, theo ông Tân, năm 2023, Ban ATGT tỉnh xác định giải pháp trọng tâm và thường xuyên tập trung cao là đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức tạo sự sinh động nhằm tác động tích cực tới ý thức của người tham gia giao thông.

Rất nhiều thanh niên vẫn bất chấp quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Theo chia sẻ của ông Tân, thời gian qua, các cấp, ngành ở Hà Tĩnh thường xuyên chú trọng thực hiện Kế hoạch số 506/KH-UBATGTQG ngày 29/12/2022 của Ủy ban ATGT Quốc gia về năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; đặc biệt gần đây, đã triển khai các nội dung cụ thể hóa “Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2023” của Ủy ban ATGT Quốc gia.

Mới đây, ngày 20/10, Ban ATGT tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2023. Mục đích của kế hoạch này là thông qua hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong tai nạn giao thông nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông; nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông để phòng tránh tai nạn giao thông; kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông ...

Theo kế hoạch này, hoạt động tuyên truyền được chú trọng thực hiện đầu tiên, trong đó, tập trung tuyên truyền đợt cao điểm từ ngày 20/10 đến ngày 19/11 với nhiều hình thức như: qua phương tiện truyền thông đại chúng, qua nền tảng mạng xã hội, xây dựng các cụm cổ động, pano, băng rôn, tờ rơi...

Ban ATGT tỉnh trao tặng biểu trưng pano tuyên truyền ATGT cho UBND huyện Thạch Hà tại buổi tập huấn công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện.

“Song song với hoạt động tuyên truyền, các ban, ngành, địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. Theo kế hoạch, từ đầu tháng 11, hoạt động này sẽ được triển khai thực hiện trên cả 13/13 huyện, thành phố, thị xã.

Tiếp đó, dự kiến ngày 18/11, “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023” sẽ được tổ chức. Hoạt động này do Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp Ban ATGT huyện Hương Khê, Văn phòng Ban ATGT tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện. Hiện nay, các đơn vị đã chủ động thực hiện những đầu việc như nội dung chương trình, các văn bản liên quan, rà soát, lập danh sách các trường hợp nạn nhân gặp hoàn cảnh khó khăn để kết hợp trao quà hỗ trợ tại lễ tưởng niệm...” - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân thông tin thêm.

Trung Dân