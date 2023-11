Tuyến đường TP Hà Tĩnh đi Hương Khê xuất hiện nhiều điểm hư hỏng

Tỉnh lộ 550 - tuyến đường từ TP Hà Tĩnh đi huyện Hương Khê gần đây xuất hiện nhiều vị trí bị hư hỏng, bong tróc mặt đường, gây mất an toàn giao thông.

Video: Tỉnh lộ 550 qua các xã Lưu Vĩnh Sơn, Ngọc Sơn nhiều vị trí bị bong tróc, hư hỏng

Tỉnh lộ 550 (ĐT.550) đoạn từ điểm giao cắt với quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cầu vượt tuyến tránh TP Hà Tĩnh) tới ngã ba Khe Giao – nút giao với quốc lộ 15, đi qua 4 xã: Thạch Đài, Lưu Vĩnh Sơn, Ngọc Sơn, Thạch Ngọc của huyện Thạch Hà, dài chừng 12km.

Không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch từ TP Hà Tĩnh đi huyện Hương Khê, tỉnh lộ 550 còn kết nối 3 tuyến quốc lộ (quốc lộ 1, quốc lộ 8C, quốc lộ 15), thuận lợi cho người và phương tiện di chuyển, vận chuyển hàng hóa.

Mặt đường một số đoạn đã bị bong tróc, rạn nứt.

Với sự thuận tiện trong kết nối giao thông, tỉnh lộ 550 có lưu lượng phương tiện qua lại tấp nập suốt ngày đêm, trong đó có các xe tải trọng lớn như: container, đầu kéo...

Đặc biệt, hiện nay có thêm lượng lớn xe ben vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công một số dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn huyện Thạch Hà nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.

Sau nhiều năm được đưa vào vận hành khai thác và cùng với lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tỉnh lộ 550 hiện xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, bong tróc mặt đường, nền đường, gây mất an toàn giao thông.

Hằn lún vệt bánh xe trên tỉnh lộ 550 đoạn qua thôn Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà.

Tại những vị trí bị hư hỏng, mặt đường bê tông nhựa bị gãy, vỡ, nứt lưới, nứt mai rùa, tạo nên nhiều “ổ voi”, “ổ gà”. Dưới tác động của bánh xe, một số đoạn tuyến còn bị sụt lún, hằn vệt bánh xe, dồn sống trâu kéo dài nhiều mét.

Các vị trí, đoạn tuyến bị hư hỏng, bong tróc mặt đường khá lớn như đoạn qua: thôn Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn; thôn Nam Sơn, thôn Ngọc Hà, xã Ngọc Sơn; thôn Ngọc Sơn, xã Thạch Ngọc...

Tình trạng hư hỏng, bong tróc xuất hiện chủ yếu ở làn đường bên phải theo hướng di chuyển từ huyện Hương Khê về TP Hà Tĩnh. Điều này có thể xuất phát từ việc hướng di chuyển của các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ tỉnh Quảng Bình, huyện Hương Khê về TP Hà Tĩnh và đây cũng là hướng tuyến xe tải chở vật liệu xây dựng (chủ yếu là đất đắp) chở hàng từ một số mỏ khoáng sản ở xã Ngọc Sơn, Lưu Vĩnh Sơn tới chân công trình.

Hư hỏng, bong tróc mặt đường gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông, nhất là với xe máy.

Theo người dân địa phương, tình trạng hư hỏng, bong tróc mặt đường, nền đường trên tỉnh lộ 550 đã xuất hiện trước đây. Cơ quan chức năng cũng tiến hành xử lý các vị trí hư hỏng. Tuy nhiên, tới nay, tình trạng này lại tái diễn.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh thường xuyên có các đợt mưa lớn, điều này cũng khiến cho các vị trí hư hỏng thêm nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

“Ban ngày, dễ quan sát nhưng nhiều khi còn khó tránh các chỗ hư hỏng, chứ chưa nói tới buổi đêm, tầm nhìn bị hạn chế, nếu chẳng may đi vào các “ổ gà”, “ổ voi” rất dễ dẫn tới tai nạn, nhất là với người đi xe máy”, ông Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1956, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà) phản ánh.

Đá dăm ở những vị trí hư hỏng mặt đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Qua tìm hiểu, tỉnh lộ 550 hiện do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải chịu trách nhiệm duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Trước thực tế này, đơn vị cũng đã tiến hành khảo sát tình trạng trên tuyến để lên phương án khắc phục.

Ông Đinh Hữu Dần - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải cho hay: Với các vị trí xuất hiện “ổ gà”, đơn vị đã kiểm tra và đang triển khai việc dắm vá, đảm bảo an toàn giao thông.

Theo ông Dần, năm 2022 có dự án sửa chữa định kỳ trên tuyến tỉnh lộ 550 do Ban QLDA xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư và do một đơn vị ở TP Vinh (Nghệ An) thi công với phương án cào bóc, thảm lại mặt đường, hiện vẫn đang trong thời gian bảo hành. Các vị trí, đoạn tuyến bị hư hỏng nằm trong dự án sửa chữa định kỳ, sẽ do đơn vị ở TP Vinh khắc phục.

