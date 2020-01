Vi phạm nồng độ cồn, 44 tài xế ở Hồng Lĩnh, Nghi Xuân bị xử phạt gần 160 triệu đồng

Ra quân kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm giao thông theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, CSGT Công an thị xã Hồng Lĩnh, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xử phạt 44 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền gần 160 triệu đồng.

Lực lượng CSGT Công an thị xã Hồng Lĩnh ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Việc ra quân theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ở TX Hồng Lĩnh cũng gắn với thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Lực lượng CSGT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ở các tuyến giao thông nội thị và phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh trên tuyến QL1,A QL8A để xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

CSGT thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông, nồng độ cồn trên tuyến QL 1A và QL8A

Kết quả, từ tháng 12/2019 đến nay, CSGT thị xã Hồng Lĩnh đã xử phạt gần 100 trường hợp vi phạm giao thông với số tiền trên 200 triệu đồng. Trong đó, 39 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (bị xử phạt 139 triệu đồng), tạm giữ 12 xe mô tô, 3 xe ô tô, tước giấy phép lái xe 27 trường hợp.

Người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành kiểm tra nồng độ cồn...

Theo Trung tá Trần Hữu Hương - Đội CSGT - Trật tự Công an thị xã Hồng Lĩnh, về cơ bản người dân đã nắm được luật mới và chấp hành khá nghiêm túc. Đặc biệt, trong những ngày đầu thực hiện nghị định mới, số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã giảm rõ rệt.

“Thời gian tới, CSGT Công an thị xã Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục tăng cường triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 để nhân dân đón tết vui vẻ, an toàn”, Trung tá Trần Hữu Hương cho biết.

...và xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn

* Sau gần 10 ngày ra quân kiểm tra vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã xử phạt 5 trường hợp vi phạm, với số tiền 25 triệu đồng.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Xuân kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông

Bên cạnh vi phạm nồng độ cồn, còn có nhiều trường hợp vi phạm về điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm, thiếu gương chiếu hậu, không bật đèn vào ban đêm, không thắt đây an toàn khi ngồi trên ô tô…

Đồng thời kiểm tra tổng thể phương tiện

Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân Đặng Quyết Thắng cho biết: "Trong gần 10 ngày ra quân kiểm tra, Công an huyện Nghi Xuân đã xử phạt hàng chục đối tượng vi phạm Luật Giao thông với số tiền 30 triệu đồng. Trong đó, xử phạt 5 trường hợp điều khiển ô tô, xe máy số tiền 25 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

