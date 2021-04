Vụ 2,7 triệu lít xăng giả: Khám xét thêm 9 địa điểm, bắt giam tổng giám đốc Công ty Phúc Lâm

Liên quan vụ pha chế, buôn bán gần 2,7 triệu lít xăng giả, Công an Đồng Nai cho hay vừa khám xét thêm 9 địa điểm, bắt tạm giam tổng giám đốc Công ty Phúc Lâm.

Khám xét nhà của ông Trần Huy Lập, tổng giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 7-4, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai cho hay đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Trần Huy Lập - tổng giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm (Công ty Phúc Lâm).

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an Lâm Đồng, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an Bình Phước khám xét thêm 9 địa điểm bao gồm trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty Phúc Lâm.

Theo Công an Đồng Nai, Công ty Phúc Lâm có 6 cổ đông, trụ sở tại 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM.

Trụ sở Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm tại TP.HCM - Ảnh: Công an cung cấp

12h15 ngày 7-4, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa căn nhà số 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7 để khám xét. Theo ghi nhận, nhiều xe con biển xanh mang biển số 80A, 60C vẫn đang dừng xung quanh căn nhà 60A.

Công ty đăng ký lần đầu vào cuối năm 2013 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 29-6-2020 với vốn đầu tư là 153 tỉ đồng. Tổng giám đốc công ty là ông Trần Huy Lập (61 tuổi, trú tại phường 15, quận Phú Nhuận).

Lực lượng Cảnh sát cơ động Bộ Công an cũng được điều đến để bảo vệ hiện trường - Ảnh: MINH HÒA

Liên quan chuyên án 920G, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố hơn 40 bị can, thu giữ 10 tàu thủy, 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 120 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác…

Đến 13h50, lực lượng chức năng mang những thùng tài liệu trong công ty Phúc Lâm lên xe chuyên dụng của Bộ Công an - Ảnh: MINH HÒA

Như tin đã đưa, đêm 6-2, Công an Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác, huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của những người liên quan tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM, đồng thời bắt quả tang nhóm người đang mua bán qua lại giữa các tàu để nhập lậu xăng với số lượng lớn trên sông Hậu, đoạn thuộc xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long.

Lực lượng chức năng khám xét tại Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm - Ảnh: Công an cung cấp

Công an thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn chứa gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách…

Theo Công an Đồng Nai, nhóm này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Bước đầu, nhóm này khai từ tháng 8-2020 đến nay đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Theo tuoitre.vn