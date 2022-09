Vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương, ít nhất 12 người chết

Đến 8 giờ ngày 7-9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm các thi thể bên trong đám cháy tại quán karaoke An Phú, nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương).