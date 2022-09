Vụ xe buýt va chạm xe đầu kéo ở Hà Tĩnh: Trích xuất camera điều tra nguyên nhân

Như Báo Hà Tĩnh đưa tin, lúc 7h21 ngày 19/9, xe buýt BKS 38B - 004.12 do tài xế Lưu Minh Cần (SN 1980, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) thuộc Công ty Vận tải ô tô Hà Tĩnh điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi phương tiện này di chuyển tới ngã tư giao giữa quốc lộ 1 với đường Nguyễn Thị Bích Châu, thuộc địa phận tổ dân phố Hưng Bình, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 37C - 2993 do tài xế Phan Văn Hóa (SN 1968, trú tại TP Vinh, Nghệ An) cầm lái, đang lưu thông vào nút giao. Sau va chạm mạnh với xe đầu kéo, xe buýt bị lật nghiêng giữa đường, 12 người trên xe khách bị thương.