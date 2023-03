Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an toàn giao thông đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà yêu cầu thời gian tới, thành viên Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền các địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

Sáng 9/2, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trong khuôn khổ hội nghị này, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tổng kết công tác đảm bảo TTATGT 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Tuấn và Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2022, tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm sâu cả 3 tiêu chí

Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022 cho thấy, tai nạn giao thông (TNGT) trên toàn quốc giảm rất sâu cả 3 tiêu chí, cụ thể: giảm 6.216 vụ, giảm 1.246 người chết, giảm 5.841 người bị thương so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, số vụ ùn tắc giao thông trên toàn quốc được kéo giảm; tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe tại các địa phương đã được xử lý và có chuyển biến rất tích cực.

Để đạt được những kết quả khả quan, năm qua, công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục thường xuyên được Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm; công tác tuyên truyền về bảo đảm TTATGT được tập trung dưới nhiều hình thức (trực tiếp kết hợp trực tuyến), trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng kỹ thuật số.

Công tác thanh tra, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT được triển khai quyết liệt. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 2.865.684 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền hơn 4.100 tỷ đồng, tước 388.141 GPLX các loại.

Công tác đầu tư, xây dựng và quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; công tác quản lý vận tải, đăng ký, đăng kiểm phương tiện và công tác đào tạo, cấp GPLX; cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái; công tác kiểm soát tải trọng phương tiện... được quan tâm, chú trọng.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố đã tham gia ý kiến thảo luận nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT trong thời gian tới.

Theo đó, Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm. Tiếp tục chú trọng xây dựng văn hoá giao thông; nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đề nghị, thời gian tới, Ủy ban ATGT Quốc gia và ban ATGT các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu xây dựng, sửa đổi các văn bản pháp luật về an toàn giao thông đáp ứng yêu cầu thực tiễn; quan tâm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm; ngăn chặn tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông; tập trung xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tăng cường thanh tra, kiểm soát công tác quản lý vận tải, đăng ký, đăng kiểm phương tiện và công tác đào tạo, cấp GPLX; xây dựng văn hóa giao thông; đổi mới, linh hoạt các hình thức, nội dung trong tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cũng như các quy định, chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm...

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Tuấn và Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2022, công tác đảm bảo ATGT được tỉnh Hà Tĩnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân.

Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Nguyễn Văn Tân báo cáo tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái, lực lượng chức năng đã xử phạt tổng số tiền 58,7 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản 31.947 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, tạm giữ 4.990 phương tiện các loại, tước GPLX có thời hạn đối với 4.386 trường hợp; kiểm tra, phát hiện 2.983 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 7 trường hợp về ma túy, phạt tiền trên 10 tỷ đồng; lập biên bản 1.140 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá chiều dài, chiều cao, phạt tiền trên 4,3 tỷ đồng...

Sở Giao thông vận tải đã tăng cường công tác quản lý vận tải đường bộ, lập 833 biên bản vi phạm, xử phạt hơn 5 tỷ đồng, tước có thời hạn 124 GPLX, 58 giấy chứng nhận đăng ký an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phù hiệu.

Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - Sở GD&ĐT Nguyễn Duy Ngọc: Thời gian vừa qua, ngành GD&ĐT đã tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh.

Ngoài ra, công tác khởi tố, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tai nạn giao thông; công tác duy tu bảo dưỡng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; công tác quản lý đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt; công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông... đạt nhiều kết quả khả quan.

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 109 vụ TNGT, làm chết 91 người, bị thương 46 người; so với cùng kỳ năm 2021 giảm 6 vụ, giảm 5 người chết, giảm 4 người bị thương.

Thời gian tới, Ban An toàn giao thông tỉnh phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5%-10% so với năm 2022; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm ATGT trên các tuyến đường; thanh kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe, công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa. Cùng đó, quan tâm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà yêu cầu các thành viên Ban ATGT tỉnh, chính quyền các địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; tăng cường tuần tra xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cục Quản lý đường bộ 2, Sở Giao thông vận tải kiểm tra, kịp thời khắc phục hư hỏng về kết cấu hạ tầng giao thông; kịp thời báo cáo tình hình, tham mưu các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông.

Tăng cường công tác bảo vệ hành lang ATGT; các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ tăng cường đảm bảo ATGT đường sắt...

Tại hội nghị, 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

