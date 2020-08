Xe bán tải lật nghiêng trên QL 1A đoạn qua Hà Tĩnh sau cú tông của xe khách

Xe khách chạy hướng Nam - Bắc tông đuôi xe bán tải chạy cùng chiều, khiến xe bán tải lật nghiêng trên QL 1A đoạn qua xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ tai nạn

Sáng nay, tại QL 1A đoạn qua xã Kỳ Đồng, xe khách mang BKS 37B 017.04 do Nguyễn Duy Tiệp (SN 1979) ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) điều khiển di chuyển từ hướng Nam - Bắc, đến địa bàn thôn Đồng Trụ Đông, xã Kỳ Đồng thì tông vào phía sau xe bán tải BKS 28D 001.19 do Lê Ngọc Tuấn (SN 1989) ở thị xã Kỳ Anh điều khiển.

Xe bán tải bị lật sau khi bị xe khách BKS 37B 017.04 tông

Hậu quả, xe bán tải bị lật, 3 người trong xe xây xát nhẹ; xe khách bị hư hỏng, vỡ đèn, vỡ kính chắn gió và phần thân xe.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT của Công an tỉnh và huyện Kỳ Anh đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vũ Viễn