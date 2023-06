Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội ở Hương Khê

Trong lúc đang vận chuyển keo tràm, chiếc xe đầu kéo lưu thông trên đường ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bỗng dưng bốc cháy dữ dội.

Chiếc xe đầu kéo bị cháy trơ khung phía trước.

Vào khoảng 17h30" ngày 19/6, xe đầu kéo mang BKS 37C – 155.68 kéo theo rơ moóc mang BKS 37R – 037.69 do anh Nguyễn Văn Hiển (SN 1989, trú xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển vận chuyển keo tràm chạy trên đường liên xã Hương Liên – Hương Khê. Khi đến địa phận xã Hương Lâm, phía trước xe bỗng dưng bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa đã thiêu rụi trơ khung phía trước đầu kéo. Rất may tài xế đã kịp thời thoát ra khỏi xe và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Hương Liên đã kịp thời phối hợp Công an xã Hương Lâm và Công an huyện Hương Khê có mặt tại hiện trường xử lý vụ cháy và điều ra làm rõ nguyên nhân.

Đức Quyền