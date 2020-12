“Xế hộp” chở súng săn cùng 21 viên đạn “vi vu” trên QL 1A qua Hà Tĩnh

Quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT Hà Tĩnh phát hiện trên ô tô do tài xế Nguyễn Đức Thuận (ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) có khẩu súng thể thao, 21 viên đạn và 2 vỏ đạn.

Tài xế Nguyễn Đức Thuận được đưa về trụ sở Công an TX Hồng Lĩnh để làm rõ vụ việc. Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Trung tá Lê Ngọc Sáng – Đội trưởng Đội CSGT phía Bắc (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) cho hay: lúc 14h hôm nay (21/12), tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị do Thượng úy Nguyễn Phan Trung làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tại km 486+300 QL 1A thuộc địa phận TDP 2, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh.

Quá trình làm việc, tổ công tác phát hiện ô tô BKS 88A - 089.xx do tài xế Nguyễn Đức Thuận (SN 1969, trú tại khu phố 7, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có 1 khẩu súng thể thao, 21 viên đạn và 2 vỏ đạn nhưng tài xế này không xuất trình được các giấy tờ có liên quan.

Khẩu súng thể thao trên ô tô. Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Tổ công tác đã yêu cầu tài xế Thuận cùng phương tiện về trụ sở Công an TX Hồng Lĩnh để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Thạch Quý