Xe khách đâm vào trụ phân cách trạm thu phí Đèo Ngang

Do thiếu quan sát, một chiếc xe khách giường nằm lưu thông trên Quốc lộ 1A đã đâm vào trụ phân cách trạm thu phí Đèo Ngang, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 25/3, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh.

Thời điểm đó, xe khách mang BKS 37B 017.50 thuộc nhà xe Lộc Thủy lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến trạm thu phí Đèo Ngang thì tông thẳng vào trụ mốc ngăn cách của trạm thu phí.

Cú tông mạnh khiến phần đầu ô tô khách biến dạng, hàng chục hành khách trên xe được một phen hoảng loạn.

Ông Lê Công Hòa – Trưởng Công an xã Kỳ Nam thông tin, có thể do tài xế mất lái nên tông thẳng vào trụ phân cách trạm thu phí. Trên xe lúc đó vài chục người nhưng may mắn chỉ có 2 người bị thương nhẹ.

Được biết, trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Ngang (Hà Tĩnh) của Tổng công ty MTV Hạ tầng Sông Đà (Tổng Công ty Sông Đà) đã chấm dứt thời hạn thu phí hơn 2 năm nay nhưng vẫn chưa được tháo dỡ.

Hà Vũ