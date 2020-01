Xe máy đấu đầu ô tô 4 chỗ, hai thanh niên bị thương nặng

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô hiệu Mercedes và xe máy khiến hai người bị thượng nặng.

Xe ô tô và xe máy đều bị hư hỏng nặng

Khoảng 23h ngày 22/1, xe ôtô 4 chỗ hiệu Mercedes mang BKS 30F.41481 do anh Nguyễn Đình Đường (Hà Nội) điều khiển, đang lưu thông trên Quốc lộ 15A, đoạn qua xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 72H4.1778 đi hướng ngược lại do anh Trịnh Văn Sơn (SN 1993, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) điều khiển, chở theo một người ngồi sau.

Vụ va chạm khiến hai người đi xe máy bị thương, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, xe Mercedes vị vỡ kính chắn gió phía trước, xe máy bị vỡ nát nhiều mảnh.

Công an huyện Can Lộc đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trương Minh