Xử lý gần 900 trường hợp vi phạm giao thông trên đường ven biển Hà Tĩnh

Trong 1 tháng thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến đường ven biển, Tổ công tác đặc biệt 256 Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 879 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh có nhiều đoạn chạy qua khu vực đông dân cư nên việc gia tăng lượng phương tiện kéo theo tiềm ẩn xảy ra TNGT.

Nhiều tháng trở lại đây, số lượng phương tiện cơ giới đường bộ, nhất là xe tải, container, đầu kéo, xe khách đường dài, di chuyển trên đường tỉnh 547 (tuyến đường ven biển).

Tài xế lựa chọn di chuyển theo đường ven biển Hà Tĩnh xuất phát từ việc đây là tuyến đường đẹp, rộng rãi và tránh được trạm thu phí BOT đặt ở cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2, giúp tiết kiệm được số tiền không nhỏ.

Xe đầu kéo va chạm với xe máy rồi cháy rụi khiến 1 người tử vong xảy ra trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh lúc 22h30’ ngày 15/8.

Theo thống kê của các ngành chức năng, số lượng phương tiện lưu thông trên đường ven biển Hà Tĩnh đã tăng hơn 400% so với thời gian trước. Điều này khiến số vụ va chạm, tai nạn giao thông trên tuyến đường này tăng cao, đặc biệt là đoạn qua các huyện Lộc Hà và Nghi Xuân. Đây cũng là một trong nguyên nhân dẫn tới tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh tăng ở 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số nguời bị thương).

Trước tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến đường ven biển diễn biến phức tạp, cùng với sự vào cuộc của công an các địa phương, từ 28/7, Tổ công tác đặc biệt 256 Công an Hà Tĩnh triển khai công tác tuần tra, kiểm soát 24/24h với mục tiêu khép kín địa bàn.

Việc tuần tra, kiểm soát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, không gây khó dễ cho tài xế, doanh nghiệp nhưng cũng kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Tổ công tác đặc biệt 256 Công an Hà Tĩnh kiểm tra tải trọng phương tiện trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ công an tỉnh, trong 1 tháng (từ 28/7 – 28/8), Tổ công tác đặc biệt 256 đã phát hiện, lập biên bản xử lý 879 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT, phạt tiền gần 2,1 tỷ đồng.

Trong số các hành vi vi phạm có 139 trường hợp quá khổ, quá tải; 98 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 84 trường hợp vi phạm tốc độ; 95 trường hợp không có giấy phép lái xe; 324 trường hợp không đội mũ bảo hiểm…

Sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các các ngành chức năng, trong đó có công an các địa phương và Tổ công tác đặc biệt 256 Công an tỉnh, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự ATGT, kiềm chế số vụ va chạm, TNGT trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh.

Văn Đức