Xử lý nạn “xe dù, bến cóc” tại đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Hàng chục chủ phương tiện, lái xe vận tải hành khách lưu thông qua địa bàn TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) ký cam kết không vi phạm dừng, đỗ không đúng nơi quy định.

Đội CSGT-TT (Công an TX Hồng Lĩnh) kiểm tra lệnh vận chuyển, hành trình vận tải của xe khách qua địa bàn.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Bộ GT&VT, Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, Công an TX Hồng Lĩnh đã ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng vi phạm trên địa bàn.

Trung tá Trần Hữu Hương - Đội trưởng Đội CSGT-TT (Công an TX Hồng Lĩnh) cho biết: “Đơn vị tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; xe quá khổ, quá tải, chở hàng rơi vãi, cơi nới thành thùng; vi phạm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường; dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người; không có lệnh vận chuyển, lịch trình, hành trình vận tải, hợp đồng vận chuyển...”

Song song với việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, Đội CSGT-TT (Công an TX Hồng Lĩnh) cũng đã tăng cường tuyên truyền, vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật, ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Anh N.V.H – lái xe khách chạy tuyến TP Vinh (Nghệ An) – Đà Nẵng cho biết: “Qua công tác tuyên truyền, bản thân nhận thức được việc chấp hành các quy định về luật giao thông đường bộ là để bảo đảm an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông. Tôi đồng tình, ủng hộ việc ra quân kiểm soát, xử lý vi phạm, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, đúng pháp luật”.

Theo Công an TX Hồng Lĩnh, sau 3 ngày ra quân (11 - 13/9), đơn vị đã tuyên truyền, ký cam kết không vi phạm đối với chủ phương tiện, lái xe của 22 xe ô tô chở khách, xe container đi qua địa bàn; xử lý 3 trường hợp xe khách dừng, đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định.

Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, Đội CSGT-TT (Công an TX Hồng Lĩnh) đã lập biên bản xử phạt 864 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, vi phạm không đội mũ bảo hiểm 339 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 186 trường hợp, dừng đỗ sai quy định 45 trường hợp, vi phạm tốc độ 97 trường hợp, không có giấy phép lái xe 56 trường hợp, 1 trường hợp cơi nới thành thùng xe và 140 trường hợp vi phạm các lỗi khác.

Công an TX Hồng Lĩnh đã ra quyết định xử phạt 828 trường hợp, phạt tiền 1,6 tỷ đồng, tạm giữ 229 lượt xe mô tô và 51 lượt ô tô, tước giấy phép lái xe 214 trường hợp.

Đội CSGT-TT (Công an TX Hồng Lĩnh) lập biên bản, xử lý lái xe vi phạm trật tự ATGT

Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT; phối hợp với cơ quan truyền thông khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định về phòng chống tác hại của rượu, bia; các quy tắc tránh vượt, dừng, đỗ đúng nơi quy định… Rà soát, ký cam kết đối với các chủ doanh nghiệp vận tải, lái xe về việc chấp hành việc bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không cơi nới thùng xe; triển khai kiểm tra, xử lý, tổ chức ký cam kết đối với các xe dù, xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định. Bố trí lực lượng CSGT tuần tra khép kín địa bàn 24/24h, xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, triển khai thanh tra, kiểm soát, kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe điều khiển phương tiện tham gia giao thông, xử lý xe quá tải, cơi nới thành, thùng xe; đảm bảo TTATGT trong những tháng cuối năm 2023”. Thiếu tá Nguyễn Gia Phong Phó Trưởng Công an TX Hồng Lĩnh

Nam Giang