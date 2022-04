Xử phạt 3 cơ sở vi phạm các quy định ATVSTP tại TP Hà Tĩnh

Đoàn liên ngành đã kiểm tra, xử phạt 3 cơ sở vi phạm các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh với số tiền 22 triệu đồng.

Video: Đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở trên địa bàn

Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, trong 2 ngày 19 và 20/4, đoàn kiểm tra liên ngành đã đi kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Đoàn kiểm tra tại khu vực chế biến của Khách sạn BMC.

... và lập biên bản xử phạt 8 triệu đồng đối với khách sạn này về lỗi không thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước.

Đoàn đã tập trung kiểm tra các nội dung bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được quy định tại các văn bản liên quan như: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; các điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, con người được quy định tại Luật An toàn thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm nông sản…

Đoàn liên ngành kiểm tra một số sản phẩm chế biến từ nông sản tại siêu thị Coop mart...

... và cơ sở kinh doanh trái cây Tuyết Hùng (số nhà 28, ngõ 15, đường Trần Phú).

Qua kiểm tra đột xuất 17 cơ sở, đoàn phát hiện Khách sạn BMC không thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước (ghi lại quá trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào, chế biến và lưu mẫu thức ăn); quán dê Nhân Quân (số 211, đường 26/3, TP Hà Tĩnh) không thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước, khu vực kinh doanh, chế biến có côn trùng, động vật gây hại; Công ty CP Ced Central (số 02, đường Vũ Quang) kinh doanh thực phẩm (bánh kẹo) quá hạn sử dụng...

Đoàn liên ngành đã lập biên bản xử phạt 3 cơ sở nói trên với tổng số tiền 22 triệu đồng.

Trong những ngày tới, đoàn liên ngành sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra tại các địa phương khác trong tỉnh.

Phúc Quang – Anh Tấn