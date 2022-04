Xử phạt người phụ nữ đổ rác không đúng nơi quy định ở Cẩm Xuyên

Công an thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với 1 người phụ nữ đổ rác không đúng nơi quy định.

Chị Nguyễn Thị P. phải thu dọn số rác đã đổ không đúng nơi quy định.

Đại úy Nguyễn Văn Trung - Phó trưởng Công an thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên về việc xử lý vấn nạn đổ rác không đúng nơi quy định tại các xã, thị trấn, Công an thị trấn đã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, nhất là những địa bàn nhạy cảm, có hiện tượng tập kết rác thải sinh hoạt sai quy định.

Khoảng 18h ngày 8/4, Công an thị trấn Cẩm Xuyên phát hiện và bắt quả tang một người phụ nữ đang có hành vi đổ rác không đúng nơi quy định tại khu vực chợ Hội thuộc TDP 13, thị trấn Cẩm Xuyên.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ khai tên là Nguyễn Thị P. (SN 1968, trú thôn Thủy Triều, xã Cẩm Quan, huyên Cẩm Xuyên) và thừa nhận hành vi vi phạm của mình, hứa sẽ không tái phạm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với chị P. về hành vi đổ rác không đúng nơi quy định.

Bảo Trung