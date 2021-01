Xúc phạm danh dự cá nhân trên mạng xã hội, chủ tài khoản ở Hà Tĩnh bị phạt 5 triệu đồng

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa đề nghị Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với ông Trần Hải Ngọc (SN 1971, trú tại thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.