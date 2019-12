Hiểm nguy rình rập từ những trụ bê tông “canh giữ” đường làng

Nhằm hạn chế các loại xe tải quá khổ, quá tải lưu thông làm hỏng đường, nhiều trụ bê tông được dựng lên tại một số tuyến đường nông thôn ở Hà Tĩnh. Những cột trụ này không chỉ làm mất mỹ quan mà còn gây nguy hiểm cho người đi đường.

Trụ bê tông xây ở khu vực khúc cua, nằm cạnh kênh dẫn nước trên tuyến đường tại thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc (Lộc Hà)

Trên đường tới thăm gia đình bạn bè tại thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc (Lộc Hà), chị Nguyễn Thị Loan (TP Hà Tĩnh) đã một phen “hú hồn” khi suýt lao thẳng xe vào một trụ bê tông bên đường.

Bức xúc kể lại, chị Loan cho biết: “Tối hôm đó, tôi đang điều khiển xe máy, do trời mưa, thời tiết xấu nên tầm nhìn cũng bị hạn chế một phần. Lúc đang vào cua thì phát hiện một trụ bê tông trước mặt khiến tôi phanh dúi dụi. Nguy hiểm hơn, ngay một bên đường là con kênh dẫn nước, nếu xảy ra va chạm và ngã xuống thì hậu quả rất khó lường”.

Cũng trên tuyến đường Tân Thượng, một trụ bê tông đã được người dân dỡ bỏ để lấy đường đi lại, để lại 2 chiếc án ngữ một cách vô lý giữa đường

Được biết, tuyến đường mà chị Loan đi qua là đường dân sinh vừa được bê tông hóa. Cách đây khoảng 4 tháng, sau khi đoạn đường bê tông này hoàn thành, ngay tại đầu đường, đơn vị thi công đã xây dựng 2 cột bê tông cao khoảng 0,5 mét để hạn chế các loại xe tải, xe lớn lưu thông vào làm hỏng đường.

Ở một tuyến đường khác ở thôn Tân Thượng, người dân sử dụng một số vật cản gồm ống bê tông, gốc cây, gạch đá để ngăn xe tải

Đem những băn khoăn phản ánh với chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND xã Tân Lộc Trần Thanh Sơn cho biết: “Đây là tuyến đường thuộc dự án ODA. Các trụ bê tông do đơn vị thi công xây dựng. Do tuyến đường chưa được bàn giao nên xã không thể can thiệp…”.

Hai trụ bê tông lớn được dựng bên đường với dòng chữ xiêu vẹo “Cấm xe trọng tải trên 1 tấn” thay biển cảnh báo. Ảnh chụp ở xã Tân Lộc

Thực tế hiện nay cho thấy, không chỉ tại xã Tân Lộc mà không ít tuyến đường làng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang “được canh giữ” bởi những trụ bê tông như vậy.

Một trụ bê tông khác tại xã Thuần Thiện (Can Lộc)

Vẫn biết rằng, đường do người dân đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng nên nhu cầu bảo vệ là chính đáng. Tuy nhiên, việc xây cột trụ trên đường vừa làm mất mỹ quan, vừa gây nguy hiểm cho người điều khiển xe cơ giới.

Đây còn là vật cản khiến các loại xe cứu thương, xe cứu hỏa… không thể vào được làng, cản trở việc cứu nạn, cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp.

Nên dỡ bỏ các trụ bê tông và thay thế bằng các biển cấm

Phong trào xây dựng NTM đang làm cho những tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông hóa sạch sẽ, rộng rãi. Để bảo vệ những tuyến đường này, thiết nghĩ, chính quyền và người dân địa phương nên có biện pháp an toàn và văn minh hơn.

Nhất - Loan