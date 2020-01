Tết cận kề, cẩn trọng khi dựng nêu, trang trí nhà cửa

Dọn dẹp, trang trí nhà cửa, dựng cây nêu đón tết là những công việc mà hầu hết gia đình nào cũng làm, nhưng vì bất cẩn, nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra khi ngày tết đã cận kề.

Người dân TDP6 (phường Tân Giang – TP Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót sau sự việc một người dân trên địa bàn tử vong khi trang trí đón tết.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 15/1/2020, khi ông Trần Đình Ch. (SN 1952) trèo thang treo cờ, trang trí cổng chào tổ liên gia đón tết. Không may ông Ch. bị trượt chân ngã xuống đất, được người dân kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông đã không qua khỏi.

Hiện trường ông Trần Đình Ch. bị ngã khi trèo thang trang trí cổng chào tổ liên gia.

Sự việc đau lòng đó khiến chúng ta nhớ lại những câu chuyện tương tự đã từng xảy ra trước đó khi người dân bất cẩn trong dọn dẹp, trang trí nhà cửa.

Ông Nguyễn Văn Q. (xã Thạch Khê – Thạch Hà) mỗi khi nhắc đến câu chuyện đau lòng cách đây 2 năm vẫn không khỏi nỗi day dứt, bùi ngùi. Đó là buổi chiều cuối năm, sau khi làm lễ cúng Ông Công, Ông Táo, gia đình ông Q. tiến hành dựng cây nêu.

2 anh em anh Phạm Ngọc Q. - hàng xóm ông Q. cũng có mặt để giúp đỡ. Trong quá trình dựng nêu, do bất cẩn để cây nêu chạm vào đường điện trung thế, anh Phạm Ngọc Q. bị điện giật tử vong tại chỗ. Sự việc đau lòng xảy đến với chàng thanh niên xấu số 26 tuổi khi chỉ còn ít ngày nữa là lập gia đình khiến ai cũng xót xa.

Việc người dân leo trèo, lắp các thiết bị chiếu sáng trang trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cũng do bất cẩn trong lúc dựng cây nêu, trang trí ngày tết, ngày 28/1/2019, ba anh em họ là ông Lê Đình M. (50 tuổi); Lê Đình Q. (52 tuổi) và Lê Đình Th. (51 tuổi), đều trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã bị phóng điện cao thế. Cả 3 người được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Với tâm lý năm hết tết đến, nhà cửa phải sạch sẽ tinh tươm, rực rỡ nên nhiều người bất chấp nguy hiểm để leo trèo lên cao mà không có thiết bị bảo hộ hoặc bất cẩn với nguồn điện. Nhưng từ các vụ tai nạn trên có thể thấy, việc này tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ, đặc biệt là lắp đặt các thiết bị chiếu sáng trên cao, dựng cây nêu, cột cờ…

“Để cảnh báo người dân về nguy cơ bị điện giật và đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp tết, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp an toàn. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra hiện trường, nhân viên điện lực cũng trực tiếp nhắc nhở người dân, đồng thời, nhắn tin qua tổng đài chăm sóc khách hàng cảnh báo người dân không dựng cây nêu, trang trí…vi phạm hành lang an toàn lưới điện” – Trưởng phòng An toàn – Công ty Điện Lực Hà Tĩnh Bùi Quang Nhiệm cho biết.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh gửi tin nhắn cảnh báo, nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn lưới điện khi tiến hành trang trí nhà cửa dịp tết.

Tại các địa phương có phong tục dựng cây nêu ngày tết, chính quyền địa phương và các đoàn thể cũng tích cực nhắc nhở, vận động bà con đảm bảo an toàn khi tiến hành trang trí, dựng nêu.

Bà Dương Thị Thìn - Trưởng thôn La Xá (xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) cho biết: “Tết đến, hầu như nhà nào trong thôn cũng dựng nêu nên chúng tôi phải quán triệt trong những buổi họp thôn, đến từng hộ nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn. Dựng nêu vừa thể hiện được yếu tố tâm linh nhưng chiều cao của nêu không được quá cao, ảnh hưởng đến hành lang lưới điện; kéo đường dây điện, lắp các thiết bị chiếu sáng cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.”

Tục dựng nêu mang nhiều ý nghĩa tâm linh tốt đẹp nhưng người dân cần đảm bảo an toàn lưới điện trong quá trình thực hiện.

Ngành chức năng, chính quyền địa phương nỗ lực để đảm bảo cho người dân đón tết an toàn, yên vui nhưng có lẽ quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người, mỗi nhà. Thay vì mạo hiểm với độ cao, đường điện thì người dân nên thuê thợ chuyên nghiệp với đầy đủ thiết bị bảo hộ an toàn.

