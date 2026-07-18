Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tiếp nhận gần 2.200 lượt khám sau hơn 1 tuần

Sau hơn 1 tuần chính thức đi vào hoạt động (9-17/7/2026), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 2.200 lượt người đến khám, trong đó có hơn 330 trường hợp cấp cứu và thực hiện 55 ca phẫu thuật cấp cứu.

Những kết quả ban đầu cho thấy nhu cầu tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu của người dân khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ là rất lớn.

Tiếp cận kỹ thuật cao

Theo bác sỹ Phạm Hải Bằng, Giám đốc Trung tâm Khám bệnh, Cấp cứu và Điều trị ban ngày, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số lượng người bệnh đến khám, cấp cứu tại cơ sở Ninh Bình tăng nhanh ngay từ những ngày đầu vận hành.

Trong số 332 trường hợp cấp cứu, các ca tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ lớn, bên cạnh đó là các trường hợp tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng như đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, chấn thương ngực, gãy xương phức tạp.

Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

"Ngay từ những ngày đầu, bệnh viện đã cấp cứu, điều trị nhiều trường hợp phức tạp. Đến nay, chúng tôi đã thực hiện 55 ca mổ cấp cứu và 49 trường hợp tiểu phẫu," bác sỹ Phạm Hải Bằng cho biết.

Một trong những chuyên khoa tiếp nhận số lượng bệnh nhân lớn là Chấn thương chỉnh hình. Trung bình mỗi ngày, chuyên khoa tiếp nhận khoảng 200-250 lượt khám, chủ yếu là người bệnh đến từ các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Tiến sỹ, bác sỹ Lưu Thanh Huy, Quản lý điều hành Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình cho biết, nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai ngay trong giai đoạn đầu như vi phẫu thần kinh, vi phẫu chi thể, thay khớp, phẫu thuật nội soi và các kỹ thuật chấn thương chỉnh hình hiện đại. Đặc biệt, việc phối hợp đa chuyên khoa trong cấp cứu giúp người bệnh được xử trí trong "giờ vàng," nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế nguy cơ biến chứng, đồng thời giảm nhu cầu chuyển tuyến lên Hà Nội.

Bà Ngô Thị Nga (xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) là một trong những bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình sau khi nhập viện do gãy cổ xương đùi trái. Sau khi tiếp nhận, các bác sỹ đã nhanh chóng thăm khám, hội chẩn và đưa ra phương án điều trị phù hợp.

Chị Vũ Thị Hoàn, con gái bệnh nhân Ngô Thị Nga chia sẻ, gia đình cảm thấy yên tâm khi được điều trị tại cơ sở mới. "Các bác sỹ rất nhiệt tình, cơ sở vật chất hiện đại, tạo sự tin tưởng cho người bệnh và người nhà," chị Hoàn nói.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều bệnh nhân từ Hà Nội cũng lựa chọn đến khám, điều trị tại cơ sở Ninh Bình. Bà Lê Thị Sớm (Hà Nội) cho biết quyết định đến đây khám bệnh do các cơ sở y tế tại Hà Nội thường xuyên đông đúc.

Theo bà Sớm, bệnh viện mới có không gian rộng rãi, hiện đại, đội ngũ y bác sỹ tận tình, giúp người bệnh cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình khám, điều trị.

Tăng cường chuyên gia, từng bước nâng công suất hoạt động

Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vận hành với quy mô 300 giường bệnh. Khi hệ thống trang thiết bị và nhân lực được bổ sung đầy đủ, bệnh viện sẽ từng bước nâng công suất lên 1.000 giường theo kế hoạch đề ra.

Một điểm nổi bật của cơ sở mới là sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia, bác sỹ giàu kinh nghiệm từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 1 tại Hà Nội. Các chuyên gia thuộc nhiều chuyên khoa được cử xuống tham gia trực, khám, điều trị, phẫu thuật và đào tạo nhân lực tại Ninh Bình.

Các bác sỹ khám cho người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Theo bác sỹ Phạm Hải Bằng, cơ sở vật chất tại Ninh Bình có nhiều thuận lợi cho công tác cấp cứu. Khu vực cấp cứu được thiết kế đồng bộ, có đầy đủ phương tiện hồi sức ban đầu, giúp rút ngắn thời gian xử trí đối với các trường hợp nguy kịch.

So với cơ sở 1 tại Hà Nội, cơ sở Ninh Bình có lợi thế về diện tích và không gian tổ chức điều trị. Trong khi tại Hà Nội, Trung tâm Khám bệnh, Cấp cứu và Điều trị ban ngày tiếp nhận khoảng 150 trường hợp cấp cứu mỗi ngày và thực hiện 35-40 ca mổ cấp cứu, cơ sở mới có điều kiện thuận lợi hơn để tổ chức hoạt động cấp cứu toàn diện.

Thời gian qua, bệnh viện chỉ chuyển một số ít trường hợp lên cơ sở 1 do yêu cầu chuyên môn đặc biệt, như bệnh nhân cao tuổi bị gãy cổ xương đùi kèm nhiều bệnh nền cần đánh giá chuyên sâu trước phẫu thuật hoặc trẻ em cần phương án gây mê, điều trị phù hợp.

Các trường hợp chuyển tuyến đều nằm trong hệ thống điều trị của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và được vận chuyển an toàn.

Được định hướng trở thành bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đầu tư với quy mô 1.000 giường bệnh, diện tích xây dựng hơn 30.500m2, tổng diện tích sàn gần 120.000m2. Các khu khám bệnh, điều trị, phẫu thuật, hồi sức, cận lâm sàng và khu chức năng được đầu tư đồng bộ.

Bác sỹ Phạm Hải Bằng nhận định việc đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với công tác cấp cứu và điều trị chuyên sâu trong khu vực. Đối với các trường hợp cấp cứu tối khẩn cấp, việc rút ngắn thời gian di chuyển có thể quyết định khả năng cứu sống người bệnh.

"Nếu phải di chuyển lên cơ sở tại Hà Nội, nhiều trường hợp có thể mất từ 60- 90 phút. Trong cấp cứu, từng phút đều có giá trị. Việc có thêm một cơ sở chuyên sâu tại Ninh Bình giúp người bệnh được can thiệp sớm hơn, giảm nguy cơ biến chứng và tử vong," bác sỹ Bằng nhấn mạnh.

Với khả năng phục vụ người dân trong khu vực đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được kỳ vọng trở thành trung tâm cấp cứu, điều trị chấn thương chỉnh hình và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.