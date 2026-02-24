Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 2 vào ngày mai

(Baohatinh.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo về lịch tiếp dân định kỳ tháng 2/2026 của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị và Chương trình công tác của Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 2 năm 2026 từ 14 giờ ngày 25/2/2026, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 81, đường Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
Đối tượng tiếp là công dân được cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp. Công dân có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác xây dựng Đảng; những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh; vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, có ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; vụ việc đã được chính quyền, người có thẩm quyền giải quyết theo quy định nhưng công dân vẫn chưa đồng tình, còn có ý kiến, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; trường hợp khác do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quyết định.
Không tiếp công dân khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát và đã có thông báo bằng văn bản chấm dứt việc tiếp và giải quyết nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo và những trường hợp khác theo quy định tại Điều 9 của Luật Tiếp công dân.
Thường trực Tỉnh ủy thông báo để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết; gửi đơn đăng ký trực tiếp đến Ban Nội chính Tỉnh ủy trước phiên tiếp công dân hoặc đăng ký trực tiếp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tại phiên tiếp công dân.
Đến động viên, kiểm tra sản xuất nhân dịp đầu năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục thi đua lao động sản xuất, phát triển sản phẩm chủ lực địa phương; huy động máy móc, nhân công, đảm bảo tiến độ các công trình, dự án đang triển khai.
Sáng 23/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tham gia lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Bính Ngọ tại xã Thiên Cầm và kiểm tra tình hình sản xuất, thi công tại một số đơn vị, dự án trên địa bàn Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã tham dự và phát động Tết trồng cây tại các địa phương.
Trong quá trình kiểm phiếu, nếu phát hiện có phiếu bầu cử được cho là không hợp lệ thì Tổ trưởng Tổ bầu cử đưa ra để toàn Tổ xem xét, quyết định. Tổ bầu cử không được gạch xóa hoặc sửa các tên, nội dung ghi trên phiếu bầu.
Sáng 22/2, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong khuôn viên của Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời ở 126 xã, phường trên toàn địa bàn. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo.
Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” góp phần hưởng ứng phong trào trồng cây đầu xuân, hướng tới mục tiêu trồng 2,2 triệu cây xanh trong năm 2026, cải thiện môi trường sinh thái và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.
Ngay sau lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng cán bộ, Nhân dân địa phương tham gia trồng cây xanh tại xã Can Lộc và phường Bắc Hồng Lĩnh, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
Nhân dịp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại thủ đô Washington, D.C (Hoa Kỳ), sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm triển khai làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp.
Trong dòng chảy chung của đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác tuyên giáo và dân vận ở Hà Tĩnh tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng, tạo sự thống nhất về tư tưởng, củng cố niềm tin và khơi dậy sức mạnh đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.
Trong 15 nhân sự cơ quan ứng cử ĐBQH khoá XVI trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cùng 13 nhân sự do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu.
Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, với những đổi mới mạnh mẽ về quản trị quốc gia, yêu cầu cao hơn về tăng trưởng và phát triển bền vững. Trong nhịp chuyển mình của mùa xuân mới, Hà Tĩnh đang dồn sức thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gắn với phát huy giá trị văn hóa, con người và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân. Trò chuyện với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trước thềm xuân Bính Ngọ, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh tinh thần hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo trong chỉ đạo, điều hành.
Trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”, quyết định sự thành bại của mọi nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ càng trở nên bức thiết, đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm chính trị cao hơn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở có uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với tiêu đề "Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới".
Ngày 18/2/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 - 20/2/2026, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp tục xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt; lấy đoàn kết, kỷ cương làm nền tảng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống một cách kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ.