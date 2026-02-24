Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 2 vào ngày mai

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận phiên tiếp công dân tháng 1/2026.

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị và Chương trình công tác của Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 2 năm 2026 từ 14 giờ ngày 25/2/2026, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 81, đường Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng tiếp là công dân được cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp. Công dân có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác xây dựng Đảng; những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh; vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, có ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; vụ việc đã được chính quyền, người có thẩm quyền giải quyết theo quy định nhưng công dân vẫn chưa đồng tình, còn có ý kiến, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; trường hợp khác do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quyết định.

Không tiếp công dân khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát và đã có thông báo bằng văn bản chấm dứt việc tiếp và giải quyết nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo và những trường hợp khác theo quy định tại Điều 9 của Luật Tiếp công dân.

Thường trực Tỉnh ủy thông báo để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết; gửi đơn đăng ký trực tiếp đến Ban Nội chính Tỉnh ủy trước phiên tiếp công dân hoặc đăng ký trực tiếp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tại phiên tiếp công dân.