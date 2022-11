Bốc thăm vòng 1/8 Champions League: Oan gia trùng phùng

Lễ bốc thăm chia cặp vòng 1/8 Champions League đã khép lại với rất nhiều cuộc so tài rất đáng chờ đợi. Nổi bật hơn cả là màn hội ngộ của những CLB nhiều duyên nợ như cặp Liverpool vs Real Madrid hay PSG vs Bayern.

Oan gia ngõ hẹp

Những lá thăm may rủi đã đưa Liverpool chạm trán Real Madrid ở ngay vòng 1/8. Đây quả thực là hai đối thủ nhiều duyên nợ bởi cách đây gần 6 tháng, Los Blancos đã đánh bại The Reds 1-0 tại trận chung kết Champions League 2021/22 nhờ pha lập công duy nhất của Vinicius Junior để đăng quang chức vô địch thứ 14 trong lịch sử CLB.

Trước đó ở Champions League mùa 2020/21, Liverpool cũng đụng độ Real Madrid tại vòng tứ kết. Ở mùa giải năm ấy, đại diện La Liga đã gieo sầu cho thầy trò Jurgen Klopp với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận để giành vé vào bán kết. Cách đấy 3 năm, Real đã đánh bại Liverpool 3-1 ở chung kết Champions League 2017/18 một cách thuyết phục để chạm tay vào ngai vàng.

Tính ra ở 6 lần gặp nhau gần nhất tại Champions League, Real Madrid như “ngáo ộp” của Liverpool với thành tích bất bại. Đội bóng Hoàng gia thắng tới 5 trận và chỉ hòa 1, trong đó có 2 chiến thắng ngọt ngào ở trận chung kết. Lần gần nhất Liverpool có thể thắng được Real ở Champions League là hồi tháng 3/2019 tại vòng 1/8. Đó là trận cầu mà The Reds đã vùi dập đối thủ 4-0 ở Anfield để đoạt vé đi tiếp. Thất bại 0-4 trước Liverpool năm đó cũng là trận thua đậm nhất của Real ở đấu trường châu Âu.

Với những gì đã diễn ra trong quá khứ, Real thực sự là nỗi ám ảnh với Liverpool. Đoàn quân của Jurgen Klopp có thể rất mạnh ở một giai đoạn nào đó, thậm chí được đánh giá khó lòng ngăn cản song hễ gặp Real là “tắt điện”. Karim Benzema chắc chắn là mối đe dọa lớn nhất của Liverpool khi anh đã ghi 16 bàn trước các đại diện Premier League - con số nhiều hơn bất kỳ giải đấu nào khác bị ngôi sao người Pháp xé lưới. Liverpool chắc chắn khao khát phục thù, nên cuộc đọ sức này hứa hẹn sẽ “kinh thiên động địa”.

Bên cạnh cặp Liverpool vs Real, vòng 1/8 Champions League còn chứng kiến một cuộc so tài đầy ân oán khác, đó là PSG vs Bayern. Hai đội bóng này chẳng còn xa lạ gì nhau bởi ở Champions League 2020/21, PSG đã loại Bayern tại tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách sau khi hòa với tổng tỷ số 3-3 ở 2 lượt trận. Tuy nhiên, nhắc tới Bayern, nỗi đau của PSG chưa thể nguôi ngoai khi họ từng thúc thủ 0-1 trước đại diện Bundesliga ở chung kết Champions League 2019/20 sau pha lập công duy nhất của Kingsley Coman. Tính ra ở 5 lần giáp mặt gần nhất ở Champions League, Bayern nhỉnh hơn PSG với 3 chiến thắng và 2 thua.

Mùa này, PSG có thể sẽ tự tin hơn khi tái ngộ Bayern bởi họ hiện sở hữu tam tấu tấn công khét tiếng Neymar - Kylian Mbappe - Lionel Messi. Dù vậy, cho tới nay, Messi mới có 4 lần xé lưới Bayern ở 7 lần đụng độ đối thủ này. Đáng chú ý, lần gần nhất siêu sao người Argentina ghi bàn trước Bayern là hồi tháng 5/2015, ở trận bán kết lượt đi. Năm ấy, Messi đã lập cú đúp giúp Barcelona giành chiến thắng 3-0 trước Hùm xám. Hàng thủ mỏng manh của PSG rất có thể sẽ trở thành “mồi ngon” cho Bayern, và màn tỷ thí này thực sự rất đáng chờ đợi.

Ngang tài ngang sức

Ngoài những cặp đấu nhiều duyên nợ, vòng 1/8 Champions League còn có các cuộc đọ sức ngang cơ hứa hẹn đầy căng thẳng. Tottenham sẽ gặp Milan, đối thủ mà họ đã bất bại ở 4 lần chạm trán trong quá khứ, trong đó có đến 3 chiến thắng. Xét về tương quan lực lượng lẫn sức mạnh, Spurs hoàn toàn ngang ngửa với Rossoneri, và hãy chờ xem HLV Antonio Conte sẽ xử lý kèo đấu này ra sao.

Cặp Dortmund vs Chelsea chắc chắn cũng không thể bỏ qua. Hai CLB này chưa từng gặp nhau ở đấu trường châu Âu nên cuộc so tài này sẽ càng trở nên hấp dẫn. Hiện tại, Chelsea đang vật lộn dưới thời HLV Graham Potter trong khi Dortmund thi đấu phập phù ở Bundesliga. Nhìn chung, đây là trận đấu rất khó đoán định khi thực lực của hai đội không có sự chênh lệch. Club Brugge vs Benfica, Frankfurt vs Napoli hay Inter vs Porto cũng là 3 cặp đấu “người tám lạng, kẻ nửa cân” ở vòng 1/8 Champions League 2022/23.

Nhẹ gánh Man City

Trong số các ứng viên nặng ký cho chức vô địch, Man City rõ ràng là cái tên hưởng lợi nhất bởi họ chỉ phải đụng độ RB Leipzig. Trong quá khứ, hai đội đã 2 lần gặp nhau tại vòng bảng Champions League 2021/22. Man City giành chiến thắng 6-3 ở lượt đi trên sân nhà Etihad, nhưng bị đối thủ phục hận thành công ở trận lượt về với tỷ số 2-1 trên đất Đức. Gọi là dễ về lý thuyết nhưng ở một đấu trường luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ như Champions League, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu đá đúng sức mạnh và phong độ, việc Man City vượt ải Leipzig để tiến sâu hoàn toàn nằm trong tầm tay.

*Các trận lượt đi và về diễn ra khi nào?

Các trận lượt đi ở vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra vào ngày 14, 15/2/2023 hoặc 21, 22/2/2023. Trong khi đó, trận lượt về sẽ tranh tài vào ngày 7, 8/3/2023 hoặc 14, 15/3/2023.

Theo bongdaplus