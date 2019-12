Công bố danh sách đề cử danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019

Danh sách đề cử các hạng mục: - Quả bóng vàng nam (Theo thứ tự A, B, C): Nguyễn Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai); Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng); Nguyễn Thành Chung; Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC); Bùi Tiến Dũng (Viettel); Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương); Nguyễn Hoàng Đức; Quế Ngọc Hải (Viettel); Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC); Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC); Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel); Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh); Đặng Văn Lâm (Muangthong Utd); Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương); Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC); Trần Nguyên Mạnh (SLNA); Nguyễn Công Phượng (Sint Triudense); Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC); Hoàng Vũ Samson (Quảng Nam); Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai); Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh); Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM); Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai). - Quả bóng vàng nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam); Nguyễn Thị Thúy Hằng (Than Khoáng Sản Việt Nam); Chương Thị Kiều (TP.HCM); Trần Thị Hồng Nhung (Phong Phú Hà Nam); Huỳnh Như (TP.HCM); Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM); Thái Thị Thảo (Hà Nội); Nguyễn Thị Bích Thùy (TP.HCM); Nguyễn Thị Vạn (Than Khoáng SảnViệt Nam); Phạm Hải Yến (Hà Nội). - Quả bóng vàng futsal: Nguyễn Hoàng Anh (Sanvinest Sanatech Khánh Hòa); Mai Thành Đạt (Sanna Khánh Hòa ); Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam); Khổng Đình Hùng (Sanvinest Sanatech Khánh Hòa); Lương Thái Huy (Sahako); Trần Thái Huy (Thái Sơn Nam); Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam); Vũ Đức Tùng (Thái Sơn Bắc); Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam); Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam). - Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Bruno Cantanhede (Viettel); Memovic Damir (SLNA); Andre Diego Fagan (Hải Phòng); Pape Omar Faye (Hà Nội FC); Rimario Allando Gordon (Thanh Hóa); Pereira Diogo Junior (Dược Nam Hà Nam Định); Jeremie Dwayne Lynch (Hải Phòng); Pedro Paulo (CLB Sài Gòn); Dyachenko Rodion Sergey (Than Quảng Ninh). - Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC); Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam); Đỗ Thanh Thịnh (SHB ĐàNẵng); Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng); Trần Danh Trung (Viettel). - Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Nguyễn Thị Trúc Hương (Than Khoáng Sản Việt Nam); Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM); Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội); Cù Thị Huỳnh Như (TP.HCM); Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội).