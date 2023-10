Điều thú vị về cầu thủ quê Hà Tĩnh lọt top 60 tài năng trẻ triển vọng thế giới

Từ cậu bé mê quả bóng nhựa khi lên 5, bằng sự nỗ lực, Lê Đình Long Vũ (SN 2006, trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang trưởng thành vượt bậc, trở thành một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới.

Lê Đình Long Vũ xuất hiện trong bản danh sách 60 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Guardian. Ảnh: The Guardian.

Từ ngày nhận tin tờ báo nước Anh là The Guardian công bố con trai Lê Đình Long Vũ lọt tốp 60 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới 2023, gia đình chị Trần Thị Định (SN 1975, trú thôn Thắng Hòa, xã Tân Lâm Hương) vừa mừng vừa lo.

“Vui vì sự cố gắng, nỗ lực của Vũ được đền đáp. Vui vì quyết định cho con theo sự nghiệp bóng đá là đúng đắn. Nhưng cũng lo vì giờ cháu sẽ gặp áp lực khi được người hâm mộ và truyền thông chú ý đến. Cháu còn trẻ, còn phải cố gắng nhiều trong tương lai” - chị Định chia sẻ.

Lê Đình Long Vũ được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá ở thời điểm hiện tại của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Internet.

Trong căn nhà nhỏ chứa nhiều tấm huy chương, ảnh thi đấu của con trai, chị Định vui vẻ kể về niềm đam mê bóng đá của cậu con trai. Vũ là con út trong gia đình có 5 chị em. Từ 5 tuổi, Vũ đã có đam mê mãnh liệt với bóng đá.

“Hồi đó được bố mẹ mua cho quả bóng nhựa, cháu rất thích. Cháu đam mê lắm, ngày đêm không rời quả bóng. Không ít lần Long Vũ đá bóng làm hỏng chậu hoa, cửa kính, bị bố mẹ đánh đòn nhưng vẫn không từ bỏ. Lên tiểu học, có những hôm tan học, Vũ không về nhà mà ra sân bóng của xóm đá bóng đến 8h tối, bố mẹ đi tìm mới chịu về”, chị Định nhớ lại.

Thấy con trai đam mê bóng đá, gia đình chị Định đã cho Long Vũ theo học tại CLB Bóng đá trẻ phong trào PTF do ông Hồ Sỹ Phúc làm HLV. Năm 10 tuổi, Long Vũ cùng đội bóng huyện Thạch Hà tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh và giành chức vô địch. Một năm sau, đội bóng huyện Thạch Hà của Vũ tiếp tục giành huy chương đồng Giải Bóng đá nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh.

Vợ chồng chị Định bên chiếc tủ đựng thành tích, ảnh thi đấu của con trai.

Tài năng của Long Vũ lọt vào mắt xanh đội ngũ đào tạo trẻ của CLB Sông Lam Nghệ An. Cuối năm 2017, cậu được mời ra thử việc rồi gia nhập lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An. Được đào tạo bài bản, Long Vũ ngày càng trưởng thành. Chỉ 2 năm sau, Vũ đã cùng U13 Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch U13 quốc gia. Năm 2021, Long Vũ cùng U15 Sông Lam Nghệ An giành HCĐ U15 quốc gia.

Năm 2021, Long Vũ được triệu tập lên đội tuyển U16 quốc gia tham dự giải U16 Đông Nam Á 2022 tại Indonesia và giành HCB. Sau giải đấu này, chàng tiền vệ được lọt vào danh sách U17 Việt Nam được sang Đức tập huấn tại hàng loạt lò đào tạo trẻ nổi tiếng của Bundesliga (giải VĐQG Đức).

Năm 2023 chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của Long Vũ. Tiền vệ của Sông Lam Nghệ An đã tỏa sáng ở Giải U17 châu Á. Tại vòng loại, Vũ ghi 2 bàn thắng vào lưới Nepal và Thái Lan. Ở VCK, Long Vũ ghi một bàn thắng rất đẹp vào lưới U17 Ấn Độ.

Những thành tích của Long Vũ được gia đình gìn giữ tại nhà riêng.

Sau giải đấu này, Vũ được triệu tập lên U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á và giành chức vô địch. Ở cấp CLB trong màu áo U21 Sông Lam Nghệ An, Long Vũ đã góp công giúp đội nhà giành ngôi á quân giải U21 quốc gia.

Ngoài việc sở hữu tốc độ vượt trội, cầu thủ sinh năm 2006 được biết đến là mẫu tiền vệ có kỹ thuật cùng nhãn quan chuyền bóng cực tốt, khả năng đi bóng, dứt điểm ấn tượng bằng cả 2 chân. Tốc độ và khả năng rê dắt của Long Vũ được The Guardian so sánh với ngôi sao của Man City - Phil Foden. Tờ báo này tin rằng, với HLV cùng một CLB có chiến lược phát triển đúng đắn, Long Vũ có thể tiến xa trong sự nghiệp.

Được biết, chàng tiền vệ quê Thạch Hà thần tượng siêu sao Ronaldo. Vũ học được từ Ronaldo tinh thần nỗ lực, kiên trì, không bao giờ bỏ cuộc. Những bước chạy thần tốc, những cú dứt điểm hiểm hóc của Long Vũ không phải tự nhiên có được. Đó là thành quả sau chuỗi ngày vượt khó tập luyện. Cũng giống như thần tượng, Vũ chỉ uống nước lọc, những đồ uống khác, chàng trai không sử dụng vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Long Vũ được nhận định sẽ còn nhiều cơ hội để phát triển bản thân trong tương lai. Ảnh: Internet.

Ở tuổi 17, Lê Đình Long Vũ vẫn còn cả tương lai phía trước. Bảng thành tích của chàng trai quê Thạch Hà chưa phải là quá nổi bật. Việc lọt top 60 tài năng tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới với Vũ như là sự động viên, khích lệ. Mong rằng, Vũ sẽ luôn giữ được khát khao thi đấu, nghị lực phi thường như thần tượng Ronaldo để có thể gặt hái được những thành công trong quãng thời gian sắp tới.

Ngọc Thắng