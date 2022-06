U23 Việt Nam sẽ gặp đội nào ở tứ kết U23 châu Á?

Với chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia ở lượt trận cuối vòng bảng U23 châu Á trong khi U23 Hàn Quốc vượt qua U23 Thái Lan với tỷ số 1-0, U23 Việt Nam đã giành quyền vào Tứ kết với tư cách nhì bảng C.

Lịch thi đấu Tứ kết U23 châu Á:

* 18h00, 11/6: U23 Úc vs U23 Turkmenistan

* 21h00, 11/6: U23 Uzbekistan vs U23 Iraq

* 18h00, 12/6: U23 Hàn Quốc vs Nhì bảng D

* 21h00, 12/6: Nhất bảng D vs Việt Nam

Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Gong Oh Kyun sẽ là đội xếp đầu bảng D. Theo đó, đội nhì bảng C sẽ gặp đội nhất bảng D ở tứ kết, trong khi đội nhất bảng C sẽ đối đầu đội nhì bảng D. Trận Tứ kết của U23 Việt Nam tại U23 châu Á năm nay sẽ diễn ra trên sân Lokomotiv vào lúc 21h00 ngày 12/6.

Trước lượt trận cuối của bảng D diễn ra vào tối 9/6, U23 Ả rập Xê út đang dẫn đầu với 4 điểm, U23 Nhật Bản xếp thứ 2 cũng có 4 điểm nhưng kém U23 Ả rập Xê út hiệu số bàn thắng bại (+5 so với +1).

Ở trận đấu trước đó, 2 đội đã hòa nhau 0-0 trong một trận đấu mà U23 Nhật Bản bị đuổi 1 cầu thủ.

Việt Anh ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam - Ảnh Song Ngọc

Tuy nhiên, cục diện bảng D có thể sẽ xáo trộn ở lượt cuối khi U23 Nhật Bản chỉ phải gặp một U23 Tajikistan yếu nhất bảng đồng thời đã bị loại.

Trong khi đó, U23 Ả rập Xê út sẽ có trận đấu sống còn với U23 UAE, đội đang tạm xếp thứ 3 với 3 điểm. Do U23 Nhật Bản cầm chắc chiến thắng trước U23 Tajikistan, nên U23 Ả rập Xê út buộc phải có điểm trước U23 UAE nếu không muốn bị loại.

U23 Ả rập Xê út đang có lợi thế đối đầu so với U23 Nhật Bản nên chỉ cần đánh bại U23 UAE, họ sẽ chắc chắn giành ngôi đầu bảng D.

Đây có thể là mục tiêu của U23 Ả rập Xê út bởi nếu dẫn đầu bảng D, họ sẽ tránh được nhà ĐKVĐ U23 Hàn Quốc ở Tứ kết.

Do đó, khả năng U23 Việt Nam gặp U23 Ả rập Xê út ở Tứ kết U23 châu Á 2022 là rất lớn.

Theo TT&VH