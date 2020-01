Vòng 22 Ngoại hạng Anh: Mourinho có cách gì cản bước Liverpool?

Trận cầu tâm điểm của vòng 22 Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) sẽ là cuộc đọ sức giữa Tottenham và Liverpool trên sân White Hart Lane. Trong khi phần lớn các đội bóng khác trong top 4 đều có những trận cầu tương đối “dễ thở”.

Liverpool đang có phong độ thuyết phục, trong khi Tottenham rất “khát điểm” để cạnh tranh vị trí trong top 4.

Sau chuỗi trận thăng hoa khi mới cầm quyền, Tottenham của HLV Mourinho đang có dấu hiệu chững lại với phong độ thất thường. Ở vòng đấu trước, họ thua 0-1 trên sân của Southampton. 5 vòng đấu gần nhất tại Premier League, họ thắng 2, hòa 1 và thua 2 trận. Khoảng cách với top 4 cũng trở nên xa xôi khi họ kém Chelsea 6 điểm. Trong khi đó, Liverpool đang là đội bóng “bất khả chiến bại” tại thời điểm này. Họ có chuỗi 37 trận bất bại liên tiếp tại Premier League với 31 chiến thắng. 5 vòng đấu gần nhất, họ toàn thắng.

Tiếp Liverpool, Tottenham chỉ có điểm tựa duy nhất là sân nhà. Xét về thành tích đối đầu, đoàn quân của Mourinho thắng 1, hòa 1 và thua tới 3 trong 5 lần chạm trán gần nhất. Chưa kể, họ đang tổn thất rất lớn về lực lượng khi tiền đạo chủ lực Harry Kane bị chấn thương. Điều đó sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Tottenham trong việc tìm đường vào khung thành đối phương bởi Liverpool đang có hàng phòng ngự tốt nhất giải ngoại hạng khi chỉ để lọt lưới 14 bàn sau 20 trận đấu. Rất may, Son Heung-Min đã kịp trở lại sau án phạt để tăng sức mạnh cho hàng công đội chủ nhà.

Lượt đi, Leicester City thắng Southampton với tỉ số không tưởng 9-0.

Với khoảng cách 13 điểm so với đội xếp sau, Liverpool đang có khoảng cách an toàn trong hành trình hướng đến chiếc cúp vô địch Premier League. Chắc chắn trận đấu tới, Liverpool sẽ ra sân với tâm lý rất thoải mái và không ngại chơi với thế trận tấn công. Trong khi Tottenham cũng là đội đang rất “khát điểm” để tiếp tục nuôi hi vọng lọt vào top 4. Đây chắc chắn là trận đấu rất hấp dẫn và chưa biết Mourinho sẽ có cách gì để có thể cản bước Liverpool.

Vòng đấu này, đội xếp thứ 2 là Leicester City sẽ tiếp đón Southampton (xếp thứ 12) trên sân nhà. Sau thất bại với những tỉ số cách biệt trước Liverpool và Man City, có lẽ thầy trò HLV Brendan Rodgers sẽ nhận ra việc cạnh tranh vị trí đầu bảng với Liverpool là quá xa vời. Mục tiêu giữ vững vị trí thứ 2, hay ít nhất là 1 vị trí trong top 4 là hợp lý nhất.

Leicester đang thắng 2, hòa 1, thua 2 trong 5 trận gần nhất tại Premier League. Trong 2 trận gần nhất, họ đều giành chiến thắng trước các đối thủ Aston Villa và Watford. Trong khi đó, Southampton cũng đang có phong độ tốt khi thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Leicester City khi họ thắng 3, trong khi Southampton chỉ thắng 1 trong 5 cuộc chạm trán gần nhất giữa 2 đội. Ở lượt đi, ngay trên sân của Southampton, Leicester đã tạo nên cú sốc lớn nhất tại giải ngoại hạng khi thắng đội chủ nhà với tỉ số 9-0.

Man United không được chủ quan trước Norwich nếu họ vẫn nuôi hi vọng vào top 4.

Southampton chắc chắn không quên thất bại cay đắng đó và sẽ muốn sớm rửa hận. Những vòng đấu vừa qua, họ thắng cả Chelsea và Tottenham, vì vậy Leicester City chắc chắn sẽ không thể chủ quan nếu không muốn nhận 1 kết quả tương tự.

Trong các đội bóng top 4, Man City có trận đấu “dễ thở” nhất, khi đối thủ của họ chỉ là đội bóng đang nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ” Aston Villa. Vòng đấu trước, Aston Villa thắng Burnley 2-1 trên sân khách và vẫn giữ được vị trí thứ 17. Nhưng chiến thắng đó không che lấp được chuỗi thành tích hết sức tệ hại của thầy trò HLV Dean Smith bởi trước đó họ thua 7 trong số 10 trận đã đấu.

Tiếp Man City, đội bóng hơn hẳn về đẳng cấp, lại thắng 4 trong 5 trận gần nhất là một thử thách quá khó cho Aston Villa. Chưa kể, ở trận lượt đi, họ cũng đã thất bại với tỉ số cách biệt 0-3.

Không có lý do gì để Man City mất điểm trước Aston Villa.

Nửa đỏ thành Manchester là Man United cũng sẽ đối đầu với đội bóng yếu hơn rất nhiều là Norwich City, đội bóng đang nằm dưới đáy bảng xếp hạng. Nếu là những mùa giải trước, chắc chắn nhiều người sẽ khẳng định chiến thắng nằm trong tầm tay “quỷ đỏ”. Chưa kể, ở trận lượt đi, ngay trên sân khách, Man United cũng đã có chiến thắng khá dễ dàng với tỉ số 3-1.

Tuy nhiên, mùa giải năm nay, Man United đang có phong độ rất kỳ lạ. Họ không ngại các đội bóng lớn, nhưng thường mất điểm khi đối đầu với các đối thủ yếu hơn rất nhiều. Không đâu xa, cách đây 3 vòng đấu, họ thua trắng Watford 0-2, dù thời điểm đó, Watford đang xếp cuối bảng xếp hạng. Chưa kể, tâm lý của “quỷ đỏ” chắc chắn cũng không tốt khi vòng đấu trước họ để thua 0-2 trước Arsenal.

Mục tiêu của thầy trò HLV Solskjaer không gì khác ngoài 3 điểm để tiếp tục cạnh tranh 1 vị trí trong top 4. Nhưng nếu chủ quan, họ sẽ gặp bất lợi.

Đội bóng xếp thứ 4 là Chelsea cũng có trận đấu được đánh giá không quá khó khăn trước đối thủ Burnley (xếp thứ 15). 8 vòng đấu gần đây, Chelsea đang thể hiện phong độ hình sin, tức là ngay sau 1 trận hay, họ lại có 1 trận dở, rồi lại chơi hay. Vòng đấu trước, họ hòa thất vọng trước Brighton, ngay khi vừa chiến thắng thuyết phục trước Arsenal.

Tuy nhiên, Burnley đang có phong độ không tốt khi để thua 3 trận liên tiếp. Vì vậy, 3 điểm để giữ chắc vị trí thứ 4 khi đang bị Man United cạnh tranh quyết liệt với 5 điểm ít hơn là mục tiêu trong tầm tay của Chelsea.

Arsenal đang hưng phấn sau chiến thắng trước Man United ở vòng đấu trước.

Vòng đấu này, Arsenal (xếp thứ 10) sẽ có cơ hội chiếm lấy vị trí thứ 9 của đối thủ Crystal Palace khi 2 đội có cuộc chạm trán tại sân Selhurst Park. Hiện tại, Crystal Palace đang hơn Arsenal 1 điểm và họ đang không có phong độ tốt khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. 2 vòng đấu vừa qua, họ cũng chỉ toàn hòa. Vì thế, tiếp đón Arsenal khi đội bóng đến từ thủ đô Luân-đôn đang hưng phấn sau chiến thắng 2-0 trước Man United là cuộc chiến không hề dễ dàng. Nguy cơ rất lớn Crystal Palace sẽ để mất vị trí vào chính tay Arsenal.

Các trận đấu còn lại, Bournemouth (thứ 18) sẽ tiếp Watford (thứ 19) trên sân nhà. Đây được dự đoán sẽ là cuộc chiến “một mất một còn” khi 2 đội buộc phải bung hết sức nếu muốn rời khỏi nhóm xuống hạng. Wolverhampton (thứ 7) sẽ tiếp tục nuôi hi vọng dự cúp châu Âu khi được thi đấu trên sân nhà khi đón Newcastle.

Lịch thi đấu vòng 22 Giải bóng đá ngoại hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu 11/01 03:00 Sheffield United - West Ham 11/01 19:30 Crystal Palace - Arsenal 11/01 22:00 Chelsea - Burnley 11/01 22:00 Everton – Brighton 11/01 22:00 Leicester City - Southampton 11/01 22:00 Man United - Norwich 11/01 22:00 Wolverhampton - Newcastle United 12/01 00:30 Tottenham - Liverpool 12/01 21:00 Bournemouth - Watford 12/01 23:30 Aston Villa - Man City

