Vòng 30 Ngoại hạng Anh: Đại chiến Tottenham vs Man United

Trận cầu tâm điểm trên sân cỏ Ngoại hạng Anh vòng 30 là đại chiến Tottenham và Man United. Ngoài ra, Liverpool sẽ gặp Everton trong trận derby vùng Merseyside. Đáng chú ý, trận đấu giữa Brighton và Arsenal chắc chắn hoãn do HLV Arteta dương tính với Covid-19.

Man United đang có lợi thế tâm lý trong cuộc đối đầu với Tottenham.

Tottenham là đội có lợi thế sân nhà khi gặp đội bóng đang chơi lên chân là Man United.

Trên bảng xếp hạng, MU xếp thứ 5, cách vị trí thứ 4 với 3 điểm. Trong khi Tottenham trôi xuống tận vị trí thứ 8, cách top 4 đến 7 điểm. Tottenham hiện đang có những tháng ngày ảm đạm. Thất bại trước Norwich và Leipzig khiến họ bị đá bay khỏi cúp châu Âu và FA cúp. Tại Premier League, phong độ của họ cũng không tốt khi thua 2, hòa 1 trong 3 trận gần nhất.

Harry Kane và Son Heung-min đều nghỉ thi đấu dài hạn. Những người còn lại như Moura, Bergwijn, Lamela… đều chất lượng, nhưng dường như HLV Mourinho chưa thể kết nối họ lại với nhau. Vì vậy, 5 trận gần nhất, Tottenham chỉ có 5 bàn thắng.

Hàng công cùn, hàng thủ cũng gây thất vọng. 5 trận vừa qua, Tottenham thủng lưới đến 10 lần. Sự lỏng lẻo và sai lầm của các cá nhân khiến hàng phòng thủ của “gà trống” dường như có thể thủng lưới bất cứ lúc nào.

Về phía Man United, vòng 29, họ chiến thắng thuyết phục trước Man City. Tại Europa League, họ cũng chiến thắng 5-0 ngay trên sân đại diện nước Áo, LASK. “Quỷ đỏ” đã bất bại 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (thắng 7), một thành tích ấn tượng.

Dường như HLV Solskjaer đã tìm được công thức thành công cho “quỷ đỏ” với cách vận dụng chiến thuật khá linh hoạt. Gặp đối thủ yếu hơn, ông dùng 4 hậu vệ bọc lót cho nhau đề phòng sự tập kích bất ngờ. Gặp đối thủ mạnh, sơ đồ 3-4-1-2 được sử dụng, giúp họ chuyển trạng thái từ phòng thủ sang tấn công nhanh hơn và tuyến giữa kiểm soát bóng tốt hơn.

5 trận đối đầu gần nhất giữa 2 đội, Man United nhỉnh hơn với 3 trận thắng so với 2 của Tottenham. Lần gần nhất làm khách, “quỷ đỏ” cũng thắng “gà trống” với tỉ số 1-0. Vì vậy, lần làm khách lần này, với lợi thế về phong độ, tỉ số đối đầu, Man United sẽ hướng đến một chiến thắng. Trong khi Mourinho sẽ phải tìm cách đưa Tottenham thoát khỏi khủng hoảng.

Everton rất khó cản Liverpool trên sân nhà dù phong độ đội khách gần đây không tốt.

Cuối tuần này, một trận đấu cũng rất đáng được chú ý là derby Merseyside giữa Everton và Liverpool.

Liverpool đang thể hiện sự sa sút không phanh trong khoảng thời gian gần đây. Chỉ vài tuần, đoàn quân vốn được cho là bách chiến bách thắng bị loại khỏi cả cúp châu Âu lẫn FA. Mục tiêu ăn ba đã thất bại đến 2, chỉ còn đấu trường Premier League để “the Kop” chiến đấu.

Những thất bại của Liverpool đến từ hàng thủ thiếu chắc chắn và thường mất tập trung ở những khoảnh khắc quyết định. Ở thất bại mới đây trước Atletico, 2/3 bàn thua đến từ sai lầm cá nhân và không bảo đảm sự tập trung. Bàn thua còn lại đến khi mọi sự đã an bài.

Về phía Everton, sau chuỗi trận khá tốt với hiệu ứng huấn luyện viên mới, đội chủ sân Goodison Park đang chơi chững lại. 3 trận gần nhất, Everton thua 2, hòa 1, ghi được 3 bàn và thủng lưới đến 8 lần. Những kết quả không tốt đã đẩy Everton xuống vị trí 12. Về lý thuyết, cơ hội giành tấm vé dự Europa League vẫn còn, nhưng khoảng cách 6 điểm so với top 6 là rất khó san lấp.

Lần gần nhất Everton tận hưởng niềm vui chiến thắng derby Merseyside trong khuôn khổ Premier League là vào tháng 10/2010. Sau đó, 2 đội gặp nhau thêm 18 lần và Liver thắng đến 8, hòa 10.

Xét cả quá khứ và thực lực hiện tại, Liverpool vẫn vượt trội so với Everton. Chưa kể, họ đang cần tích lũy thêm những chiến thắng để sớm vô địch Ngoại hạng Anh.

Rất khó để Man City không giành trọn 3 điểm trước Burnley.

Vòng đấu này, trên sân nhà, Man City sẽ tiếp đón Burnley. Hiện tại, cơ hội vô địch của Man City gần như không còn, trong khi 1 suất trong top 4 có lẽ là dễ dàng. Tuy nhiên, có thể họ sẽ bung sức để giữ vững vị trí thứ 2. Trận đấu giữa tuần với Real tại cúp châu Âu cũng đã bị hoãn do lo ngại Covid-19, vì vậy họ sẽ không bị phân tâm.

Về phía Burnley, 5 trận gần nhất, họ thắng 2, hòa 3. 2/3 trận hòa họ có được trước các đối thủ Tottenham và Arsenal. Thành tích đó là rất nổi bật so với 1 đội bóng hạng trung bình khá. Hiện tại, Burnley đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách 12 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ là khá an toàn, cho nên họ sẽ đến sân Etihad với tâm lý thoải mái.

Từ khi lên chơi tại Premier League ở mùa giải 2009/2010, Burnley chạm trán Man City 11 lần, trong đó thắng 1, hòa 3 và thua đến 7 trận. Rõ ràng, dù ở thời điểm nào Man City vẫn là quá mạnh với Burnley. Vì thế, rất khó xảy ra khả năng đội chủ sân Etihad chấp nhận mất 3 điểm.

Cả Chelsea lẫn Aston Villa đều rất khát điểm.

Cuối tuần, Chelsea sẽ làm khách trên sân đội xếp thứ 19, Aston Villa. Việc để thua 0-3 trên sân nhà trước Bayern ở Champions League khiến hi vọng cho thầy trò Lampard ở đấu trường châu Âu gần như không còn. Vì thế, khả năng họ sẽ chiến đấu hết mình ở giải quốc nội để bảo toàn vị trí thứ 4.

Với Aston Villa, cơ hội ở lại giải đấu cao nhất nước Anh vẫn còn nhiều khi khoảng cách với nhóm an toàn chỉ là 2 điểm. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó, HLV Dean Smith phải cải thiện phong độ cho đội chủ sân Villa Park. Thua 4 trong 5 trận gần nhất chứng tỏ Aston Villa đang chơi rất tệ.

Năm nay, Aston Villa mới lên hạng và thua Chelsea 1-2 ở lần chạm trán duy nhất trên sân Stamford Bridge. Trận đấu tới, Aston Villa có lợi thế sân nhà và Chelsea thì thi đấu rất thất thường. Vì thế, bất ngờ có thể xảy ra, phụ thuộc quyết tâm của 2 đội.

Cuộc đối đầu giữa Watford và Leicester hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Cuối tuần này, đội xếp thứ 3, Leicester sẽ làm khách trên sân của đội xếp thứ 17, Watford. Đây sẽ là trận đấu hấp dẫn khi Leicester cần chiến thắng để duy trì vị trí thứ 3, trong khi đội chủ nhà cũng khát điểm trong cuộc đua trụ hạng. Kết quả trận đấu cũng rất khó đoán khi tỉ số đối đầu của cả 2 khá tương đồng. 5 lần chạm trán gần nhất, Leicester thắng 3, thua 2.

2 đội trong nhóm “cầm đèn đỏ” là Norwich (thứ 20) sẽ gặp Southampton (thứ 14); Bournemouth (thứ 18) tiếp Crystal Palace (thứ 11).

Lịch thi đấu vòng 30 Giải bóng đá Ngoại hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu 14/03 19:30 Watford - Leicester City 14/03 22:00 Bournemouth - Crystal Palace 14/03 22:00 Man City - Burnley 14/03 22:00 Newcastle - Sheffield Utd 14/03 22:00 Norwich City - Southampton 15/03 00:30 Aston Villa - Chelsea 15/03 21:00 West Ham - Wolverhampton 15/03 23:30 Tottenham - Man Utd 17/03 03:00 Everton - Liverpool

