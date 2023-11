Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện dự thảo các báo cáo, nghị quyết dự kiến trình kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVIII đảm bảo chất lượng, thời hạn đề ra.

Chiều 16/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVIII. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp. Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự.

Toàn cảnh cuộc họp.

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hoàn chỉnh dự thảo các báo cáo, nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực.

Đến nay, UBND tỉnh đã gửi HĐND tỉnh 3 nội dung; còn 30 nội dung chưa gửi HĐND tỉnh, trong đó 17 nội dung các sở, ngành đã trình UBND tỉnh và 13 nội dung các sở, ngành chưa trình UBND tỉnh.

Một số nội dung quan trọng dự kiến trình kỳ họp như: chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025; chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào thuộc diện chỉ tiêu học bổng của tỉnh; chính sách hỗ trợ Tổ chuyển đổi số cộng đồng và thuê chuyên gia chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; chính sách về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh...

Phó Giám đốc Sở TT&TT Dương Văn Tuấn báo cáo tiến độ thực hiện dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ Tổ chuyển đổi số cộng đồng và thuê chuyên gia chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã báo cáo nội dung, tiến độ thực hiện các nội dung đơn vị được phân công để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp.

Đồng thời, thảo luận, góp ý nội dung một số dự thảo các báo cáo, nghị quyết trên các lĩnh vực tài chính, tài nguyên môi trường, xây dựng, công thương...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ góp ý nội dung một số dự thảo nghị quyết chuyên đề.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ và hoàn thiện các nội dung dự kiến trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận cuộc họp.

Trước ngày 20/11, tất cả các nội dung phải hoàn chỉnh trình UBND tỉnh thông qua để trình HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định. Nếu nội dung thuộc sở, ngành nào chậm thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Riêng đối với dự thảo Nghị quyết quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh sẽ trình kỳ họp sau.

Về nhiệm vụ trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tập trung rà soát các dự án, dự án nào không hiệu quả thì kiên quyết thu hồi; rà soát lĩnh vực thuế, tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; chú trọng công tác tuyên truyền về phòng chống thiên tai, nhất là phòng chống đuối nước; tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý các khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; tập trung sản xuất vụ đông, chuẩn bị cho vụ xuân 2024...

Ngọc Loan