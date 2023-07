Kỳ họp thứ 14 hoàn thành các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn

Chiều nay (14/7), Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tiến hành phiên chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo; nghe Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm rõ thêm các vấn đề đại biểu nêu; Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng kết luận các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn;

Chiều nay, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục tiến hành phiên chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo; nghe Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm rõ thêm các vấn đề đại biểu nêu; Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng kết luận các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, các vị ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; các sở, ngành, địa phương.

Chủ tọa kỳ họp.

Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đặt câu hỏi với ngành Nội vụ: Hiện nay, UBND tỉnh đang phối hợp với Trường ĐHQG Hà Nội để xây dựng đề án đưa Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội, đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ cho biết kết quả bước đầu như thế nào?

Mở đầu phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu tiếp tục nghe Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo giải đáp những vấn đề liên quan đến lĩnh vực của ngành.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo trả lời chất vấn.

Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Trường Đại học Hà Tĩnh là trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, hệ thống cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo; đội ngũ giảng viên cơ bản đáp ứng quy định của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn như: đội ngũ giảng viên có trình độ từ tiến sỹ trở lên còn thiếu về số lượng, cơ cấu; ngành nghề đào tạo còn mang tính truyền thống, chưa hấp dẫn, chưa có mã ngành đào tạo thạc sỹ; công tác tuyển sinh hệ chính quy những năm gần đây gặp khó khăn.

Việc trở thành thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ hội tốt cho cả sinh viên, giảng viên và nhà trường. Sinh viên được nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Nhà trường được được mở rộng quy mô đào tạo; chương trình đào tạo được phát triển theo hướng chiến lược của Đại học Quốc gia Hà Nội; đảm bảo tính liên thông trong đào tạo, tăng cường liên kết, trao đổi với các trường khác. Giảng viên được đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa, có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học.

Báo cáo về kết quả ban đầu, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, ngày 16/3/2023, tỉnh Hà Tĩnh và Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác, trong đó có nội dung xây dựng đề án đưa Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

UBND tỉnh và Đại học Quốc gia Hà Nội đều đã thành lập tổ công tác để xây dựng đề án. Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã có dự thảo đề cương xây dựng đề án và giao các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, phối hợp các sở, ngành của tỉnh tham gia tham mưu các nhiệm vụ cụ thể.

Trường Đại học Hà Tĩnh đã có dự thảo báo cáo thực trạng tổ chức hoạt động của trường; các định hướng và giải pháp phát triển thời gian tới của trường. Các sở, ngành đã tham gia góp ý để Sở KH&ĐT và Trường Đại học Hà Tĩnh hoàn thiện báo cáo.

Thời gian tới, Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, Đại học Hà Tĩnh cần chủ động phối hợp xây dựng đề án sáp nhập trường là thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội; phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội để chuẩn bị các điều kiện đáp ứng yêu cầu. Đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đầu mối của Đại học Quốc gia Hà Nội để triển khai cụ thể các nội dung đã ký kết, cân đối nguồn lực, tạo điều kiện thúc đẩy việc hợp tác để Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng thông tin, hiện nay, công tác tuyển sinh của Trường Đại học Hà Tĩnh cũng như nhiều trường đại học ở các địa phương khác hết sức khó khăn. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã tìm các phương hướng phát huy tiềm năng lợi thế của trường và tạo cơ hội cho con em có môi trường học tập tốt. Việc đưa Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ là lợi thế cho Trường Đại học Hà Tĩnh. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã có nhiều cuộc làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội với mong muốn ý tưởng này sẽ trở thành hiện thực trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trực tiếp làm rõ thêm các vấn đề đại biểu đã nêu.

Sau khi nghe trả lời chất vấn của các tư lệnh ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trực tiếp làm rõ thêm các vấn đề đại biểu đã nêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trân trọng cảm ơn Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh đã tích cực phối hợp, tạo điều kiện để UBND tỉnh hoàn thành các nội dung trình kỳ họp; các ý kiến đóng góp tâm huyết của đại biểu tại phiên chất vấn.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, giám đốc các sở: TN&MT, Nội vụ, Y tế tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng; tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp. Đối với những vấn đề chưa giải đáp thấu đáo tại phiên trả lời chất vấn, cần trả lời rõ bằng văn bản tới các đại biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã làm rõ thêm các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm. Theo đó, thời gian vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành liên quan chấn chỉnh tình trạng chậm định giá tài sản trên đất và phương án sử dụng đất; thiếu nguồn đất, cát san lấp; sai phạm của cán bộ, công chức liên quan tới lĩnh vực đất đai; những bất cập trong đấu thầu thiết bị y tế…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin thêm về tình hình KT-XH trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành chỉ đạo quyết liệt, tập trung cao cho các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; trọng tâm là: Quan tâm công tác quy hoạch và xúc tiến đầu tư; rà soát quy hoạch đồng bộ với Quy hoạch tỉnh, đảm bảo khai thác tiềm năng lợi thế từng ngành, từng vùng, địa bàn. Quyết liệt thực hiện các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu vượt dự toán. Tập trung thủ tục kêu gọi đầu tư. Tháo gỡ vướng mắc theo chức năng, thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Về nông nghiệp, nông thôn mới, tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện, cơ cấu lại giống lúa để đẩy mạnh tập trung tích tụ ruộng đất, nhân rộng mô hình liên kết sản xuất; rà soát các tiêu chí NTM, hỗ trợ huyện Hương Khê, Kỳ Anh và 4 xã của huyện Hương Khê đạt chuẩn NTM; tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP.

Tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, gắn với du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh. Tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức...

Tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục giải quyết việc tồn đọng, các vụ việc phức tạp, vướng mắc…

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng kết luận các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.

Trước khi kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin: Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh đã nhận được 6 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi qua đường dây nóng. Trong đó, cử tri nêu 3 ý kiến liên quan đến vấn đề thiếu thuốc, hóa chất, sinh phẩm y tế; đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo đối với y bác sỹ; một số hạn chế trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Cử tri cũng kiến nghị các nội dung cụ thể như: việc thi công công trình nước sạch ở thị trấn Nghèn (Can Lộc) làm hỏng hệ thống đường dẫn nước khiến người dân không có nước sinh hoạt; tuyến đường huyện lộ qua xã Quang Lộc, huyện Can Lộc xuống cấp nghiêm trọng, khảo sát nhiều lần nhưng chưa tu sủa; công tác GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Quang Lộc (Can Lộc) còn nhiều vướng mắc. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Can Lộc kiểm tra xử lý và báo cáo chủ tọa kỳ họp.

Kết luận các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến 3 lĩnh vực (tài nguyên và môi trường, nội vụ, y tế), Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đánh giá: Nhìn chung, các đồng chí giám đốc sở đã trả lời các nội dung đầy đủ, thể hiện sự cầu thị.

Tuy nhiên, các đồng chí giám đốc cần lưu ý, trả lời phải bám sát câu hỏi của đại biểu; phải rõ hơn trách nhiệm của sở, của cá nhân người đứng đầu, tuyệt đối không được đùn đẩy, chuyển nhiệm vụ của ngành mình cho ngành khác; giải pháp cần rõ lộ trình cụ thể để đại biểu và cử tri theo dõi, giám sát.

Trên cơ sở kết quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành liên quan tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri; tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp thuộc lĩnh vực, trách nhiệm quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân. Chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong phần trả lời chất vấn và nội dung kết luận của chủ tọa kỳ họp.

Đề nghị các ban, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các vấn đề đã chất vấn các sở, ngành.

HĐND tỉnh mong muốn cử tri thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND; thông qua các diễn đàn, tiếp tục góp ý cho hệ thống chính trị và cán bộ, công chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn cử tri phải luôn đồng hành, đồng thuận với chính quyền trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, vì sự phát triển chung.

