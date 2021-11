Kỷ niệm 180 năm danh xưng Cẩm Xuyên và đón bằng công nhận huyện nông thôn mới

Kỷ niệm 180 năm danh xưng Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) và đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM là dấu mốc quan trọng, là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà thêm trân trọng, tự hào những giá trị văn hoá, lịch sử, truyền thống quê hương...

Đại biểu tham dự hội nghị

Sáng nay (26/11), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Xuyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 180 năm danh xưng Cẩm Xuyên (1841 – 2021) và đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn huyện NTM. Dự lễ kỷ niệm có nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự và đại diện một số ban, ngành Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng dự.

Toàn cảnh hội nghị

Nằm trong vùng đất địa linh, nhân kiệt Ngàn Hống – Sông La, huyện Cẩm Xuyên đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử hình thành và phát triển. Dưới Triều vua Minh Mạng năm 1837, huyện Cẩm Xuyên được tách ra từ huyện Kỳ Hoa với tên gọi Hoa Xuyên, đến năm 1841 đổi tên thành huyện Cẩm Xuyên.

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, các thế hệ những người con của Cẩm Xuyên luôn kề vai sát cánh cùng quân dân Hà Tĩnh viết nên những trang sử chói lọi. Đất nước trọn niềm vui, giang sơn thu về một mối, Cẩm Xuyên đã khẩn trương bắt tay vào khôi phục phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình phát biểu khai mạc buổi lễ

Những năm gần đây, mặc dù liên tiếp chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19 nhưng tăng trưởng của Cẩm Xuyên vẫn duy trì ở mức cao. Bình quân giai đoạn 2016 -2020, tăng trưởng kinh tế đạt 8,89%, bằng 1,65 lần so với năm 2015. Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2015. Thu ngân sách năm 2020 đạt hơn 400 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 41,31 triệu đồng/người/năm.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cẩm Xuyên đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, khơi dậy các nguồn lực, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác các tiềm năng lợi thế và đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật đọc diễn văn buổi lễ

Sau hơn 10 năm chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn huyện phát triển mới được hơn 1.485 mô hình kinh tế, 17 sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, xây dựng 118 khu dân cư mẫu và 1.110 vườn mẫu. Có 21/21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Với những thành quả đó, tháng 9 năm 2021, Cẩm Xuyên đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đây vừa là nền tảng, vừa là động lực để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Tại lễ kỷ niệm, dưới sự chứng kiến của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn – Bộ NN&PTNT Việt Nam Nguyễn Thị Hoàn Yến đã trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký cho huyện Cẩm Xuyên.

Trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020 cho huyện Cẩm Xuyên

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cẩm Xuyên đạt được trong suốt chặng đường 180 năm xây dựng và phát triển. Những kết quả được vinh danh, ghi nhận hôm nay, không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Nhân dân huyện Cẩm Xuyên, mà còn là niềm vui chung của Nhân dân toàn tỉnh.

Kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị hệ thống chính trị huyện Cẩm Xuyên tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, xây dựng Cẩm Xuyên có kết cấu hạ tầng từng bước hiện đại; có cơ cấu kinh tế, các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xây dựng nông thôn giàu bản sắc văn hóa; môi trường sinh thái bền vững; an ninh - trật tự được giữ vững.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

“Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải luôn luôn ý thức, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới là vô cùng khó khăn, giữ vững danh hiệu còn khó khăn hơn. Từ đó, phải phát huy cao vai trò chủ thể, tính sáng tạo của người dân, của từng thôn xóm, làng xã, tổ dân phố; gắn trách nhiệm chỉ đạo của từng phòng, ban chuyên môn cấp huyện đối với việc cụ thể hóa các tiêu chí” - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cũng yêu cầu huyện Cẩm Xuyên tập trung huy động các nguồn lực, khai thác hiệu quả lợi thế các vùng miền; tăng cường liên doanh, liên kết sản xuất thông qua phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ và cơ giới hóa nông nghiệp; chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; quan tâm đúng mực lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống...

Bên cạnh đó, cả hệ thống chính trị huyện Cẩm Xuyên cần thực hiện hiệu quả Nghị quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên... để nâng cao vai trò, sức chiến đấu của Đảng, tiếp tục dành những kết quả toàn diện, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Huyện ủy - HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Xuyên tặng biểu trưng nhà đại đoàn kết và quà an sinh xã hội trị giá 6,5 tỷ đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Kỷ niệm 180 năm danh xưng Cẩm Xuyên và đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM là dấu mốc quan trọng, là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà thêm trân trọng, tự hào những giá trị văn hoá, lịch sử, truyền thống quê hương, đồng thời tiếp tục giữ vững và phát huy để xây dựng Cẩm Xuyên có nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch phát triển, trở thành huyện NTM nâng cao.

Phan Trâm