Tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi cộm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối phối hợp chặt chẽ để nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi cộm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 16/8, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối Nội chính. Dự buổi làm việc có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối.

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Cường báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của khối Nội chính 7 tháng năm 2023 và nhiệm vụ thời gian tới.

7 tháng năm 2023, tình hình an ninh quốc gia trên địa bàn cơ bản ổn định; các loại tội phạm và vi phạm pháp luật cơ bản được kiềm chế.

Các cơ quan trong khối Nội chính đảm bảo thực hiện khá tốt các nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp giữa Ban Nội chính và các cơ quan trong khối ngày càng đi vào chiều sâu, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin các nội dung liên quan tới việc giải quyết một số vụ án trên địa bàn.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 39 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu tổ chức, phục vụ 7 phiên tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp nhận, phân loại xử lý 122 đơn.

Các cơ quan công an, quân sự, biên phòng đã chủ động trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2023 đảm bảo an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Các cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án Nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Thanh tra, Tư pháp, Hải quan, Kiểm lâm, Quản lý thị trường, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích làm rõ thêm những kết quả mà Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối Nội chính đạt được thời gian qua, đồng thời nêu một số hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận nỗ lực của Ban Nội Chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận cuộc làm việc.

Trên cơ sở chỉ rõ một số hạn chế và phân tích, nhận định tình hình thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối cần tiếp tục tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác liên quan tới công tác nội chính.

Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối cần nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy về công tác nội chính, nhất là phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nổi cộm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết các loại án, gắn với mốc thời gian xử lý cụ thể, không để tồn đọng kéo dài; tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trong khối...

Văn Đức