Bà Đào Thị Anh Nga giữ chức Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Cuối buổi làm việc đầu tiên ngày khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh; bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Trương Thanh Huyền chủ tọa kỳ họp.

Bước vào phiên họp nội bộ, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe ông Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Võ Trọng Hải - nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, do chuyển công tác.

Ngày 16/6/2020, Bộ Công an có Quyết định số 5568/QĐ-BCA điều động Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Ông Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng trình bày Tờ trình đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh ra mắt đại biểu

Trước đó, Bộ Công an có Quyết định số 5579/QĐ-BCA điều động Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đến nhận công tác tại Công an tỉnh Hà Tĩnh và giữ chức vụ Giám đốc.

Cũng tại phiên họp nội bộ, bà Nguyễn Thị Nữ Y - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày Tờ trình của HĐND tỉnh giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Đào Thị Anh Nga.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trình bày Tờ trình của HĐND tỉnh giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Bà Đào Thị Anh Nga (sinh ngày 2/9/1976) là Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với bà Đào Thị Anh Nga

Sau khi nghe các tờ trình về nhân sự, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết về bầu cử

Đại biểu cũng bỏ phiếu bầu bà Đào Thị Anh Nga chức danh Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

