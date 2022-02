Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng dự lễ giao quân tại huyện Cẩm Xuyên

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã tới dự lễ giao nhận 158 thanh niên ưu tú quê Cẩm Xuyên lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân.

Sáng ngày 17/2, tại Quảng trường Hà Huy Tập, huyện Cẩm Xuyên tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng dự.

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và địa phương thực hiện nghi lễ chào cờ.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình nhấn mạnh: Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huyện Cẩm Xuyên đã đảm bảo tốt công tác tuyển quân năm 2022, đạt 100% chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Thay mặt các công dân nhập ngũ, tân binh Nguyễn Trung Thành (thị trấn Cẩm Xuyên) chia sẻ niềm vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; đồng thời hứa nguyện một lòng đoàn kết, phát huy truyền thống của lớp lớp cha anh, truyền thống cách mạng quê hương Cẩm Xuyên, phấn đấu hết mình để trở thành người chiến sỹ giỏi, quân nhân ưu tú.

Trong không khí trang trọng, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật đã thắp lửa truyền thống.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình đánh trống mở hội giao quân năm 2022.

Sau phần nghi thức trang trọng, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên đã tặng hoa, tặng quà động viên các chiến sĩ yên tâm lên đường nhập ngũ.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng quà các tân binh lên đường làm nhiệm vụ, đồng thời gửi gắm hi vọng các chiến sỹ cố gắng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức chính trị, lối sống, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ.

Cùng tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ còn có người thân, gia đình, bạn bè các em.

Lễ giao, nhận quân năm 2022 tại huyện Cẩm Xuyên diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn và đúng quy định, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sau lễ giao quân, các chiến sĩ phấn khởi lên xe về đơn vị.

Đợt giao quân năm 2022, huyện Cẩm Xuyên có 158 thanh niên trúng tuyển; trong đó có 137 thanh niên tham gia QĐND Việt Nam và 21 thanh niên tham gia lực lượng CAND. Cụ thể, 137 tân binh tham gia QĐND Việt Nam được giao về 5 đơn vị: Vùng 3 Hải quân, Biên phòng Hà Tĩnh, Cảnh sát Biển, Sư đoàn 324 - Quân khu 4 và Trung đoàn 841 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh; 21 tân binh tham gia lực lượng CAND được giao về 3 đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát quản lý trại giam - Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 17/2, Công an Hà Tĩnh tổ chức lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh.

Hội đồng tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND Công an tỉnh Hà Tĩnh tuyển chọn được 255 công dân có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, chính trị, sức khỏe, trình độ học vấn và các quy định của lực lượng công an để nhập ngũ đảm bảo yêu cầu đặt ra, trong đó Công an tỉnh có 175 công dân, các đơn vị thuộc Bộ 80 công dân.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các đơn vị nhận quân thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết giao nhận quân.

Phan Trâm - Nhung Cường