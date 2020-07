Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Phát huy lợi thế từng ngành, địa phương để phục hồi, phát triển kinh tế

Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn Hà Tĩnh giữ mức ổn định so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước tính đạt mức tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2019. Về cơ cấu kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỉ lệ cao với 40,08%; khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 33,59%. Tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 15/6 ước đạt 3.620 tỷ đồng, bằng 56,9% so với cùng kỳ năm 2019. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,25% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 18.895 tỷ đồng, tăng 0,14% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động dịch vụ l­ưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác ước đạt 2.525,5 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính trong 6 tháng, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 9.997 lao động.