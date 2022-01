Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà tết các gia đình chính sách ở Đức Thọ

Nhằm động viên và chia sẻ với trẻ em tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nhân dịp Tết Trung thu, Chi đoàn Phòng An ninh Chính trị Nội bộ - An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm và tặng quà cho các em.