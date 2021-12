Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nghe báo cáo thẩm tra, thảo luận tại hội trường

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, chiều 15/12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII nghe báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và tiến hành thảo luận tại hội trường.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đầu phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu HĐND tỉnh được nghe Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga báo cáo thẩm tra lĩnh vực kinh tế, ngân sách.

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 và thống nhất với những nhận định của UBND tỉnh về các khó khăn, vướng mắc.

Cùng đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị quan tâm thêm một số nhiệm vụ, giải pháp như: Ưu tiên cân đối nguồn lực và các giải pháp đồng bộ để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVIII đã ban hành; thực hiện thực chất, hiệu quả hơn cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số; rà soát quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt quy hoạch tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng đề nghị quan tâm về vấn đề quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tiếp đó, đại biểu HĐND tỉnh nghe Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Đào Thị Anh Nga báo cáo thẩm tra về lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị để đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022, UBND tỉnh cần nghiên cứu đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ trên các lĩnh vực, vừa đảm bảo phục hồi kinh tế vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân trong điều kiện tình hình dịch còn diễn biến phức tạp.

Quan tâm bố trí nguồn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; khảo sát, đánh giá lại chất lượng dạy và học đã áp dụng thích ứng với dịch COVID-19 thời gian qua để có giải pháp hiệu quả trong thời gian tới; tập trung nỗ lực cao nhất giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch; nâng cao ý thức của người dân và cộng đồng trong thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch.

Rà soát, đánh giá các chính sách trên lĩnh vực an sinh xã hội, giảm nghèo để có các giải pháp, chính sách mới phù hợp. Khảo sát, đánh giá về lao động và nhu cầu việc làm, trong đó có người dân trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề và tăng cường kết nối giữa các cơ sở đào tạo nghề với các doanh nghiệp để tạo điều kiện giải quyết việc làm sau đào tạo cho người dân.

Tập trung chỉ đạo và quan tâm bố trí nguồn lực để hoàn thành các dự án, đề án lĩnh vực thông tin truyền thông theo lộ trình kế hoạch đã đề ra.

Tiếp tục chương trình làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần báo cáo thẩm tra về lĩnh vực pháp chế.

Để khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc và chủ động trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, Ban Pháp chế đề nghị UBND tỉnh cần chủ động nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực, tập trung giải quyết ổn định các vấn đề về an ninh trật tự; chỉ đạo các lực lượng chức năng mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật trên từng lĩnh vực cụ thể, trọng tâm là tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, tội phạm liên quan đến môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý kịp thời các vi phạm trên lĩnh vực này.

Đối với các cơ quan Tư pháp, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, nghiêm túc rút kinh nghiệm để khắc phục những sai phạm, hạn chế, tồn tại về nghiệp vụ; tăng cường sự phối kết hợp giữa các lực lượng, gắn với chính quyền địa phương để xử lý tốt các tình huống, vụ việc phức tạp trên địa bàn. VKSND các cấp tăng cường kiểm sát công tác điều tra, xét xử, giam giữ, cải tạo, thi hành án dân sự; kiến nghị, kháng nghị kịp thời những sai sót, vi phạm.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã được nghe kết quả giám sát chuyên đề về “Giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII” do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ trình bày.

Theo đó, đã có 93 kiến nghị của cử tri trên 5 lĩnh vực gửi tới kỳ họp. Các kiến nghị của cử tri đã phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành và phát triển KT-XH của tỉnh như: Chính sách hỗ trợ xây dựng NTM; nước sạch, vệ sinh môi trường; tiến độ thực hiện, việc bố trí nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa một số công trình, dự án; một số chính sách về phát triển giáo dục, du lịch; chế độ, chính sách đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; một số vấn đề còn tồn đọng tại các địa phương...

Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển các kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh. UBND tỉnh đã phân loại, xác định nội dung, phân công các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời, đảm bảo phù hợp với thẩm quyền, đúng quy định.

Qua xem xét báo cáo, trực tiếp giám sát tại 6 huyện và làm việc với UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan cho thấy, 93/93 ý kiến, kiến nghị của cử tri, 16/16 nội dung trả lời chất vấn đã được UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết theo thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%.

Trong đó, những kiến nghị cử tri được giải trình, cung cấp thông tin là 25 nội dung chiếm tỷ lệ 26,9%; những khiếu nại tố cáo đã được tập trung xem xét, giải quyết hiệu quả, đã được giải quyết một phần hoặc đang được giải quyết nhưng đã xác định rõ lộ trình, giải pháp là 60 nội dung, chiếm tỷ lệ 64,5%; về những vấn đề kiến nghị cử tri còn tồn đọng hoặc chậm được giải quyết là 8 nội dung, chiếm tỷ lệ 8,6%.

Đại biểu cũng được nghe tổng hợp thảo luận tại tổ về tình hình KT-XH, các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Hà - tổ đại biểu huyện Can Lộc phát biểu

Tiếp đó, kỳ họp bước sang phần thảo luận tại hội trường để đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác năm 2021, xác định những giải pháp chủ yếu cần tập trung trong năm 2022 - năm bản lề thực hiện Kế hoạch nhà nước 5 năm 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại biểu Đặng Văn Thành - Tổ đại biểu TX Kỳ Anh tham gia thảo luận về Đề án “Huy động nguồn lực xây dựng TX Kỳ Anh gắn với KKT Vũng Áng trở thành thành phố vào năm 2025”.

Đại biểu cũng đã thảo luận về dự thảo tờ trình các nghị quyết: quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022 - 2025; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025; một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022 - 2025; một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022 - 2025...

