Đem hết năng lực, trách nhiệm phấn đấu vì mục tiêu đưa Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Trước cử tri TP Hà Tĩnh, các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XVIII hứa sẽ đem hết năng lực, trách nhiệm của mình phấn đấu vì mục tiêu đưa Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Sáng 11/5, tại hội trường UBND xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh), Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với 8 người ứng cử đại biểu HĐNĐ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đơn vị bầu cử số 4). Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng là 2 trong 8 ứng cử viên tiếp xúc cử tri. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Hoàng Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Tĩnh Nguyễn Đức Danh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường chủ trì hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên công tác phòng chống dịch được đảm bảo nghiêm ngặt

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức giới thiệu và thông qua tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Mở đầu hội nghị, cử tri TP Hà Tĩnh đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên.

Đơn vị bầu cử số 4 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại TP Hà Tĩnh gồm 8 đồng chí, bầu 5 đồng chí. 1. Ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh. 2. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh 3. Bà Bùi Thị Hoà, Tổ phó Tổ chuyên môn, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi 4. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh 5. Ông Trương Xuân Long, Ủy viên BCH Đảng bộ TP Hà Tĩnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh 6. Bà Nguyễn Thị Nhuần, Trưởng ban Pháp chế - HĐND tỉnh 7. Ông Dương Tất Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh 8. Bà Đinh Thị Hồng Vân, Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII (đơn vị bầu cử số 4) đã trình bày chương trình hành động của mình. Theo đó, các ứng cử viên bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được cơ quan, địa phương nơi cư trú và Ủy ban MTTQ tỉnh tín nhiệm giới thiệu để bầu cử.

Trình bày chương trình hành động của mình, ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ sự vinh dự khi bản thân có quá trình công tác, trưởng thành từ TP Hà Tĩnh, cùng lãnh đạo, tập thể và Nhân dân TP Hà Tĩnh thực hiện nhiều nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng TP Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Hội nghị nghe ông Hoàng Trung Dũng trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Với cương vị mới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng vẫn luôn trăn trở và hứa sẽ cùng BTV Tỉnh ủy, BTV Thành ủy cụ thể hóa các nội dung để xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, chuyên nghiệp, người dân thân thiện, mở rộng không gian thành phố...

Thông tin đến cử tri TP Hà Tĩnh về những nhiệm vụ mà cá nhân ông Hoàng Trung Dũng và BTV Tỉnh ủy đang tập trung cao như: huy động nguồn lực để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ, nhà kiên cố cho các gia đình, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai; thu hút các dự án đầu tư; tập trung cao công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; dịch bệnh gia súc, gia cầm; tiếp tục chỉ đạo có hiêu quả chương trình MTQG xây dựng NTM; đảm bảo an ninh trật tự, củng cố ngày càng vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ông Hoàng Trung Dũng cam kết sẽ tiếp tục sâu sát, gần gũi, gắn bó với cơ sở để đưa tiếng nói của Nhân dân đến với Quốc hội, HĐND tỉnh. Tập trung cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào thực tiễn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Trong đó, tập trung các nội dung: Triển khai quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Hà Tĩnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển; tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nhiều hơn nữa con em Hà Tĩnh về quê làm ăn, sinh sống và xây dựng quê hương, nhất là đầu tư lĩnh vực phát triển giáo dục, y tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với kinh tế nông thôn; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; quan tâm cao công tác ATVSTP, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

Khơi dây truyền thống văn hóa, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao đạo đức công vụ. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác đối ngoại.

Riêng với TP Hà Tĩnh, ông Hoàng Trung Dũng cam kết sẽ tập trung cụ thể hóa nội dung làm việc giữa BTV Tỉnh ủy và BTV Thành ủy về chiến lược phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Trong đó, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, mở rộng không gian, xây dựng đô thị thông minh có hạ tầng đồng bộ; có cơ chế riêng để xây dựng kết cấu hạ tầng; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tiếp đó, các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XVIII (đơn vị bầu cử số 4) trình bày chương trình hành động của mình.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng: Tôi sẽ tham gia đề xuất HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực phát triển công nghiệp sau thép, công nghiệp chế biến, chế tạo; khuyến khích đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, quản lý, nâng cao năng suất lao động. Tăng cường quản lý, phát triển cụm công nghiệp; hỗ trợ di dời các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm cao hiện đang hoạt động trong khu dân cư vào các cụm công nghiệp; xây dựng và pháp triển các mô hình công nghiệp nông thôn nhằm phát triển thành phố có có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Bà Nguyễn Thị Nhuần, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh: Trên cương vị là Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong đó, trọng tâm là trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương. Thực hiện tốt quyền chất vấn, trả lời chất vấn, quyền giám sát tại Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là những vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Sát sao trong việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh để giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh: Tôi sẽ cùng với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối thực hiện tốt chương trình phối hợp với Ban Thường vụ Thành uỷ, trọng tâm là các nội dung: Phát huy vai trò để chỉ đạo, hướng dẫn, vận động các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cấp tỉnh thực hiện những vấn đề lớn, quan trọng, thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội của TP Hà Tĩnh; xây dựng cơ quan, công sở văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác từ thiện nhân đạo; thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của hơn 3000 đảng viên của Đảng bộ Khối tham gia sinh hoạt nơi cư trú trên địa bàn thành phố để góp phần xây dựng các thôn, tổ dân phố kiểu mẫu, văn minh, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

.

Bà Đinh Thị Hồng Vân, Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng: Nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, tôi sẽ cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại TP Hà Tĩnh, lãnh đạo địa phương cũng bàn bạc, thảo luận các giải pháp góp phần phát triển KTXH, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe nguyện vọng của Nhân dân, đề xuất một cách trung thực với HĐND tỉnh, các ngành xem xét giải quyết thấu đáo các vấn đề mà người dân quan tâm

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh: Trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ cùng BTV Đảng ủy Khối nỗ lực xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo 109 tổ chức Đảng và các đảng viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển KT- XH, góp phần xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh.

Bà Bùi Thị Hoà, Tổ phó Tổ chuyên môn, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi: Nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, trên cương vị là một nữ đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan ban ngành bảo vệ tốt cho quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, đảm bảo cho các em cuộc sống bình yên, lành mạnh và được tiếp xúc trong môi trường giáo dục tốt nhất. Đồng thời, có những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm phát huy vai trò của phụ nữ hiện đại trong phạm vị gia đình và xã hội.

Ông Trương Xuân Long, Uỷ viên BCH Đảng bộ TP Hà Tĩnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh: Tôi sẽ đem hết trí tuệ, khả năng và trách nhiệm của mình cùng với các đại biểu HĐND tỉnh tham gia bàn và quyết định những chủ trương, chính sách, cơ chế phát triển TP Hà Tĩnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng để đáp ứng tình hình mới.

Các ứng cử viên đều nhận rõ niềm vinh dự cũng như trọng trách, trách nhiệm lớn của một người đại biểu dân cử. Từ đó, bày tỏ sự quyết tâm của mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và trình độ để đóng góp nhiều hơn nữa nhằm thúc đẩy sự phát triển KT - XH, QP - AN của tỉnh nhà; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; cùng xây dựng TP Hà Tĩnh xứng đáng là “trái tim” của tỉnh và phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm Bắc Trung bộ.

Luôn sâu sát cơ sở, gần gũi cán bộ, gắn bó với Nhân dân, dành nhiều thời gian để tiếp xúc với cử tri để đưa tiếng nói của Nhân dân, của cử tri đến với Quốc hội, HĐND và các cơ quan hữu quan.

Cử tri TP Hà Tĩnh đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri cho rằng, các ứng cử viên hội tụ đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn để trở thành người đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Cử tri Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Du: Cử tri tin tưởng vào những quyết tâm và lời hứa của các ứng cử viên. Chúng tôi mong muốn, các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ tiếp tục thực hiện tốt vị trí, vai trò của mình để thúc đẩy sự phát triển KT-XH của tỉnh, của thành phố theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Cử tri Nguyễn Duy Ngân, Bí thư Đảng ủy phường Thạch Quý: Mong muốn các đại biểu HĐND tỉnh sau trúng cử sẽ đóng góp vào việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù giúp TP Hà Tĩnh phát triển xứng tầm.

Cử tri phường Tân Giang - ông Nguyễn Văn Hồng: Mong muốn các ứng cử viên sau trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn công tác đấu tranh chống tham nhũng; giải quyết việc làm cho lao động tự do và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cử tri TP Hà Tĩnh cũng đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình và mong muốn các ứng cử viên khi trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ thực hiện đúng với chương trình hành động đề ra. Trong đó, tập trung các vấn đề lớn như: quan tâm phát triển hạ tầng chiến lược cho TP Hà Tĩnh; thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho lao động tự do trên địa bàn; xây dựng các công trình nhà văn hóa kết hợp với tránh trú bão lụt; quan tâm xây dựng nhà ở, các cơ chế chính sách cho hộ nghèo, gia đình chính sách; quan tâm vấn đề chống tham nhũng; tiếp tục tôn tạo, duy tu các công trình văn hóa, lịch sử...

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII về tiếp xúc ở TP Hà Tĩnh, ông Hoàng Trung Dũng cảm ơn các ý kiến góp ý mang tính xây dựng cao, sự tin tưởng của cử tri đối với các ứng cử viên.

Ông Hoàng Trung Dũng tiếp thu ý kiến cử tri TP Hà Tĩnh

Ông Hoàng Trung Dũng khẳng định, những vấn đề mà cử tri TP Hà Tĩnh đang quan tâm cũng chính là những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh ta đang tập trung cao để thực hiện, được cụ thể hóa vào các chương trình hành động của các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XVIII như: xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng gắn với tránh trú bão lũ; kêu gọi đầu tư, các nhà máy về trên địa bàn để thu hút và giải quyết việc làm cho lao động; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tôn tạo các di tích, công trình lịch sử, văn hóa...

Các ứng cử viên HĐND tỉnh sẽ đem hết năng lực, trách nhiệm của mình phấn đấu vì mục tiêu đưa Hà Tĩnh ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Tiếp đó, Ông Hoàng Trung Dũng nhắc nhở các địa phương cần kiểm soát tốt công tác phòng dịch Covid-19, nhất là trong dịp bầu cử sắp tới. Tiếp tục tuyên truyền để mỗi người dân nâng cao trách nhiệm, ý thức với cộng đồng nhằm đẩy lùi dịch bệnh.