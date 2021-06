Giáo dân Nghi Xuân chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 khiến cho cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn. Vượt qua khó khăn, bà con giáo dân ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã và đang đồng hành cùng chính quyền đẩy lùi dịch Covid-19.

Nhà thờ Giáo xứ Cam Lâm (thôn An Phúc Lộc, xã Xuân Liên).

Đã nhiều ngày nay, ăn tối xong, vợ chồng ông Phan Văn Biện - Giáo xứ Cam Lâm (xã Xuân Liên) lại đọc kinh, cầu nguyện ở nhà thay vì đến nhà thờ như trước. “Khi dịch bệnh Covid-19 chưa có những diễn biến phức tạp, gia đình tôi thường tập trung tại các tổ liên gia, đến nhà thờ giáo xứ đọc kinh cầu nguyện hằng ngày, dự lễ trọng vào tối thứ 7 hoặc sáng chủ nhật. Thế nhưng, việc đọc kinh cầu nguyện hiện nay được thực hiện tại từng gia đình” - ông Biên cho biết.

Cách đây khoảng 3 tuần, gia đình ông Lê Văn Hiếu và bà Phạm Thị Nghiêm thuộc Giáo xứ Cam Lâm cũng phải dừng đám cưới của cô con gái thứ 2 khi việc dựng rạp cưới và bày biện 70 mâm cỗ để mời khách đã chuẩn bị xong để đảm bảo phòng chống dịch theo yêu cầu của chính quyền và giáo hội.

Ông Biện và ông Hiếu là 2 trong số 181 hộ gia đình giáo dân thuộc Giáo xứ Cam Lâm chấp hành nghiêm các văn bản, chỉ thị của cấp trên nhằm chung tay cùng cả hệ thống chính trị huyện Nghi Xuân phòng chống đại dịch Covid-19.

Gia đình ông Nguyễn Văn Trông - Giáo họ Yên Lĩnh (xã Xuân Hồng) dự lễ trực tuyến tại nhà vào sáng 12/6.

Đặc biệt, khi có thông báo của Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh ngày 3/6 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, 2 giáo xứ, 7 giáo họ cùng hơn 4.300 giáo dân trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo quy định.

“Trước đây, mỗi ngày, chúng tôi có 2 - 3 lễ được tổ chức tại nhà thờ nhưng từ khi có các văn bản của cấp trên, chúng tôi đã vận động bà con giáo dân dự lễ trực tuyến, đọc kinh tại nhà và hạn chế đi ra ngoài" - Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Cam Lâm Trần Đình Lương cho biết.

Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Cam Lâm Trần Đình Lương (áo trắng) trao đổi công việc với Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Liên.

Là địa phương có số lượng giáo dân đông nhất huyện Nghi Xuân với 651 hộ, 2.574 nhân khẩu, Giáo xứ Gia Hòa (thị trấn Xuân An) cũng đang tập trung cao cho công tác phòng dịch.

Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Gia Hòa Nguyễn Quang Hào chia sẻ: Có rất nhiều cách để thể hiện lòng kính chúa, yêu nước và việc tham dự thánh lễ trực tuyến trong thời điểm hiện nay là điều cần thiết. Bởi rằng, khi tập trung đông, chỉ cần 1 người mắc bệnh sẽ rất phức tạp. Giáo xứ cũng quán triệt đến bà con giáo dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, đồng thời tham gia đóng góp ủng hộ các giáo xứ khác và chính quyền đẩy lùi dịch bệnh.

Nhà thờ Giáo họ Xuân Hòa (TDP 10, thị trấn Xuân An) tạm đóng cửa để phòng dịch.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Xuân An Hồ Khắc Dũng: “Giáo xứ Gia Hòa đã ủng hộ thị trấn Xuân An số tiền 20 triệu đồng, ủng hộ các giáo xứ khác 150 triệu đồng để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Từ đầu năm đến nay, Giáo xứ Gia Hòa và giáo họ trên địa bàn cũng đã ủng hộ Ủy ban MTTQ thị trấn Xuân An 34,5 triệu đồng để chống dịch Covid-19”.

Từ nhiều ngày nay, Giáo xứ Gia Hòa đã dừng tổ chức lễ tại nhà thờ để phòng chống dịch.

Song song với việc chấp hành nghiêm các quy định, không tụ tập đông người, dừng thực hiện các nghi lễ tôn giáo...; tham gia tích cực cùng chính quyền địa phương bằng đóng góp kinh phí, giáo dân Nghi Xuân đã và đang đồng hành cùng chính quyền địa phương ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Hoài Nam