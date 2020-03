Hà Tĩnh tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự; an toàn thực phẩm, phòng và kiểm soát lây nhiễm trong các cơ sở cách ly

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vừa ban hành công văn số 05-CV/BCĐ ngày 25/3 về thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách công tác phòng chống dịch COVID-1.

Theo đó, đến thời điểm 10h00 ngày 25/3/2020, toàn tỉnh đã thực hiện tiếp nhận 3.733 người nhập cảnh vào các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, huyện và xã; các trường hợp nghi ngờ được phát hiện sớm, phân loại và chuyển đến bệnh viện để cách ly, xét nghiệm, theo dõi đúng theo quy trình quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại khu vực khai báo y tế tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện, tại một số cơ sở cách ly đã phát sinh một số vướng mắc, khó khăn cần phải giải quyết ngay, đó là: Việc bảo đảm các điều kiệnsinh hoạt thiết yếu, nhu yếu phẩm, dụng cụ thu gom rác... chưa kịp thời, đầy đủ; việc điều phối hoạt động của cơ sở cách ly còn nhiều lúng túng, chưa phân công rõ trách nhiệm cụ thể của các lực lượng tham gia dẫn tới các vấn đề phát sinh trong hoạt độngchưa được giải quyết kịp thời; việc chấp hành nội quy của người cách ly chưa tốt, nguy cơ lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly là rất cao.

Tại nhiều địa phương, việc thực hiện chuyển người về địa bàn xã, phường, thị trấn để cách ly khi cơ sở cách ly tập trung của huyện chưa hết công suất, nhiều nơi chỉ có 1-2 trường hợp vẫn chuyển về xã, gây khó khăn, lãng phí trong việc bảo đảm cho hoạt động của khu cách ly (lực lượng công an, y tế, quân đội, nhân lực phục vụ; hóa chất, vật tư y tế phòng, chống dịch). Lượng chất thải phát sinh trong các khu cách ly nhiều do sử dụng đồ dùng một lần gây khó khăn cho việc thu gom, xử lý.

Để giải quyết những vướng mắc, bất cập nêu trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu đồng chí bí thư cấp ủy kiêm trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện ngay các nội dung sau:

Việc thực hiện cách ly tập trung

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Chủ trì điều hành hoạt động tại các cơ sở cách ly của tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm cung ứng kịp thời chiếu, chăn màn, nhu yếu phẩm; cung cấp suất ăn đủ tiêu chuẩn và các vật dụng như biển, bảng chỉ dẫn, xô chậu, túi/thùng đựng rác,… tại các cơ sở cách ly.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Bảo đảm cung ứng kịp thời chiếu, chăn màn, nhu yếu phẩm; cung cấp suất ăn đủ tiêu chuẩn; các vật dụng như biển, bảng chỉ dẫn, xô chậu, túi/thùng đựng rác,… tại các cơ sở cách ly của huyện.

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện kiêm phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch chỉ đạo các đơn vị thực hiện bố trí người cách ly theo nguyên tắc tại Công điện số 04-CĐ/BCĐ, ngày 22/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Quá trình vận hành các khu cách ly tập trung cần bố trí phòng/khu/điểm cách ly theo từng đợt tiếp nhận, tốt nhất là bố trí theo từng chuyến xe, không cách ly lẫn lộn với các đợt khác; khi đủ số lượng ở cơ sở này thì tiếp tục bố trí vào cơ sở khác; đủ sốlượng tại các cơ sở cách ly của huyện mới chuyển về xã.

Đo thân nhiệt cho công dân tại các khu các ly

Đối với các xã có số lượng dưới 10 người/01 đợt thì thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly của huyện hoặc ghép vào các xã khác liền kề theo nguyên tắc cách ly từng đợt tiếp nhận, không cách ly lẫn lộn với các đợt khác.

Quyết định thành lập cơ sở cách ly, khung quản lý điều hành và quyết định cách ly, tổ phục vụ tại cơ sở cách ly (kể cả tại các xã) và phân công rõ trách nhiệm của các lực lượng làm việc tại các cơ sở cách ly để bảo đảm điều hành thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

Rà soát số lượng người dân trên địa bàn huyện, xã/phường/thị trấn; thôn xóm/tổ dân phố thật chi tiết, cụ thể để kịp thời có phương án cách ly trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể:

Số người đi lao động từ nước ngoài đã về, thời gian về; lịch sử hành trình; số người hiện đang ở nước ngoài dự kiến sẽ về, thời gian dự kiến về, đặc biệt nắm chi tiết, cụ thể số người về từ Lào, Thái Lan và Campuchia.

Số người từ các tỉnh, thành phố khác đã về địa phương, thời gian về, lịch sử hành trình.

Rà soát, lập danh sách người từ nước ngoài về từ ngày 01/3/2020 và người từ các địa phương có dịch về để chủ động phương án xử lý; chỉ đạo người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế.

Yêu cầu lập danh sách người từ nước ngoài và từ các địa phường khác về địa bàn Hà Tĩnh, lịch sử hành trình của từng cá nhân, tiếp xúc với ai, có xác nhận của cấp xã; huyện tổng hợp báo cáo cho Ban Chỉ đạo (qua Sở Y tế) trước 11h ngày 27/3/2020.

Việc bảo đảm an ninh, trật tự; an toàn thực phẩm; phòng và kiểm soát lây nhiễm trong các cơ sở cách ly

Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp huyện, cấp xã phối hợp cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể địa phương nắm chắc tình hình, số lượng, lịch sử hành trình của những người từ nước ngoài đã về, dự kiến về; người Hà Tĩnh từ địa phương khác đến, lịch sử hành trình đi đến.

Các cơ sở cách ly phải bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm. Yêu cầu người được cách ly hợp tác, thực hiện đúng các quy định của cơ sở cách ly để hạn chế đến mức thấp nhất sự lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở cách ly.

Không thực hiện việc tiếp tế tự phát mà thực hiện việc tiếp tế có tổ chức như hỗ trợ kinh phí, đóng góp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho cơ sở cách ly.

Khu cách ly chỉ nhận đồ tiếp tế của gia đình là các vật dụng thiết yếu như điện thoại, thẻ sim, sữa cho trẻ em, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh mãn tính và phải được xử lý bảo đảm an toàn. Các cơ sở cách ly tổ chức việc tiếp nhận chu đáo, kỹ lưỡng, quản lý, phân phối, sử dụng chặt chẽ, công bằng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là đảm bảo an toàn phòng dịch cho người đi tiếp nhận, người cách ly và người phục vụ tại các cơ sở cách ly.

Hội phụ nữ, đoàn thanh niên đảm nhận việc vận động, tiếp tế của cộng đồng và tham gia cùng tổ chức chế biến phục vụ cho người cách ly.

Phu tiêu độc,khử trùng, đảm bảo an toàn tại các khu cách ly

Khi có các vấn đề bất thường về sức khoẻ của người cách ly, giao bệnh viện đa khoa tuyến huyện có cơ sở cách ly trên địa bàn thực hiện khám, bố trí phương tiện vận chuyển về bệnh viện đa khoa huyện để cách ly, điều trị. Trong trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn thì báo cáo ngay cho Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh (qua điện thoại) để được hỗ trợ.

Đối với các bất thường về sức khỏe liên quan đến dịch tễ nghi ngờ nhiễm Covid-19 do trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện chịu trách nhiệm.

Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo đảm bảo đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và các lực lượng làm việc có tiếp xúc gần với người cách ly.

Việc thu gom, xử lý chất thải: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại các cơ sở cách ly tập trung; xây dựng dự toán kinh phí và hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Phú Hà để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, huyện và cơ sở cách ly của cấp xã trên 100 người.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành tăng cường vận động người dân, đoàn viên, hội viên làm tình nguyện viên tham gia với cấp ủy, chính quyền cơ sở vận động người dân khai báo y tế; rà soát chi tiết, cụ thể số lượng người dân trên địa bàn huyện, xã/phường/thị trấn, thôn/xóm/tổ dân phố đi lao động ở nước ngoài; số lượng người đã về, thời gian về, hành trình, số lượng người dự kiến ở nước ngoài sẽ về, thời gian về;

Rà soát, lập danh sách người từ nước ngoài về từ ngày 01/3/2020 và người từ các địa phương có dịch dự kiến về địa phương; vận động, hướng dẫn người dân thực hiện việc tiếp tế cho người cách ly có tổ chức, không thực hiện việc tiếp tế tự phát tại các cơ sở cách ly.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo lĩnh vực, địa bàn được phân công tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh và công văn này, thường xuyên báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo và Thường trực Tỉnh ủy.

Tường Anh