Hà Tĩnh tập trung các giải pháp, quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ KT-XH năm 2020

Sáng 19/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp triển khai các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XVII, một số nội dung liên quan sau kỳ họp.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn.

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa 17 đã thông qua 23 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó có 18 nghị quyết chuyên đề và 5 nghị quyết thường kỳ. Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nội dung mà HĐND tỉnh đã thông qua. Đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, QPAN trong năm 2020.

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh: Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KT-XH năm 2020, tỉnh cần có giải pháp để tháo gỡ tồn đọng của một số dự án trọng điểm. Hiện nay, rất nhiền dự án bị vướng chất lượng quy hoạch, kế hoạch.

Theo lãnh đạo các sở, ngành, sau kỳ họp, các đơn vị đã triển khai kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết của HĐND tỉnh và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ, xử lý dứt điểm các tồn đọng, đặc biệt đối với một số dự án trọng điểm; làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; quan tâm đến công tác quản lý bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh;

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ KT-XH năm 2020, các ngành, địa phương cần kiểm soát theo đầu việc.

Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả từng chính sách tỉnh đã ban hành; đẩy nhanh tiến độ thực hiện NTM theo hướng thực chất, bền vững, làm tiền đề năm 2025 đạt chuẩn tỉnh NTM; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong việc tăng thu ngân sách.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Các sở, ngành, địa phương cần xây dựng giải pháp, lộ trình chi tiết nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, cần ưu tiên thực hiện các dự án trọng điểm, cấp bách; hoàn chỉnh các nội dung nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh...

Tại cuộc họp, UBND tỉnh cũng nghe một số nội dung liên quan sau kỳ họp như: Cần quan tâm đến chất lượng quy hoạch; ưu tiên nguồn lực cho các dự án cấp bách, công tác an sinh xã hội…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh khẳng định: Các mục tiêu, nhiệm vụ về KT-XH năm 2020 đặt ra nhiều quyết tâm cao cho các sở, ngành, địa phương. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương phải có kế hoạch cụ thể theo từng tháng, từng quý. Trọng tâm đặt ra là kế hoạch tăng trưởng; tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Các mục tiêu, nhiệm vụ về KT-XH năm 2020 đặt ra quyết tâm cao cho các sở, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020, bằng mọi cách phải “khai thông” các dự án trọng điểm; tập trung giải ngân đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành quy hoạch KT-XH của tỉnh.

Liên quan đến các nghị quyết của HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngành phối hợp với các ban của HĐND tỉnh sớm hoàn chỉnh các nghị quyết đúng tiến độ.

Nhiệm vụ trước mắt, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tập trung vào các nhiệm vụ như: Thực hiện các đề án sản xuất vụ xuân, giải pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi; quan tâm đến thị trường và các vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, bình ổn giá trước dịp Tết Nguyên đán; tập trung cao độ nhiệm vụ giữ gìn tình hình an ninh trật tự, QPAN, đảm bảo toàn dân đón Tết Canh Tý an toàn, đầm ấm và hạnh phúc.

Nguyễn Oanh