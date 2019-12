HĐND huyện Hương Sơn, Cẩm Xuyên khai mạc kỳ họp cuối năm

Sàng 19/12, HĐND huyện các huyện Hương Sơn, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khai mạc kỳ họp thứ 14 và thứ 10 khóa XIX.

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Hương Sơn Nguyễn Duy Trinh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đặng Thị Sâm chủ tọa kỳ họp thứ 14 HĐND huyện

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Hương Sơn Nguyễn Duy Trinh: Để hoàn thành các chỉ tiêu, phấn đấu cuối năm 2020 đạt chuẩn huyện NTM, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp, mỗi đại biểu HĐND phải không ngừng nâng cao trách nhiệm, có nhiều giải pháp đột phá, tư duy khoa học và quyết tâm cao mới.

Báo cáo tình hình KT-XH năm 2019 của UBND huyện tại kỳ họp cho thấy, năm 2019, huyện Hương Sơn triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN trong điều kiện có nhiều thuận lợi, kinh tế tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt mức tăng trưởng cao. Đến nay, có 24/25 chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đại biểu dự họp

Kết quả năm 2019 được ghi nhận bằng những con số nổi bật: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 7.396 tỷ đồng, tăng 12,96% so với năm 2018; giá trị tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 49,33 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 120 tỷ đồng (đạt 141,24% kế hoạch); tỷ lệ hộ nghèo còn 4,34%; dự kiến có thêm 6 xã đạt chuẩn và hoàn thành NTM, nâng số xã đạt chuẩn lên 25 xã (đạt 83,33% số xã toàn huyện), không còn xã dưới 12 tiêu chí.

Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc; y tế, giáo dục đào tạo tiếp tục giữ vững tốp đầu của tỉnh; chính sách đối với người có công, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới, hoạt động Trung tâm Hành chính công huyện đạt hiệu quả cao. QPAN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ: Năm 2020, Hương Sơn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp, ưu tiên phát triển sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của địa phương như: cam, chè, hươu, gỗ nguyên liệu rừng trồng...

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt khó khăn, hạn chế: Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, tổ chức tiêm phòng, kiểm soát dịch bệnh gia súc, gia cầm, kiểm soát giết mổ có nơi chưa đạt yêu cầu; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM ở một số địa phương thiếu quyết liệt, chưa phát huy vai trò người đứng đầu.

Triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, Hương Sơn tập trung duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ và công nghiệp; thực hiện quyết liệt xây dựng NTM, đô thị văn minh... Đặc biệt, năm 2020, Hương Sơn quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 được HĐND huyện đề ra: Tổng giá trị sản xuất tăng 14,04%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 120 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo 3%.

Kỳ họp thứ 14, HDND huyện Hương Sơn khóa XIX diễn ra trong 2 ngày (19-20/12). Tại kỳ họp này, HĐND huyện biểu quyết, thông qua một số nghị quyết về phát triển KT-XH; nghị quyết hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thôi việc do sáp nhập thôn, tổ dân phố.

* HĐND huyện Cẩm Xuyên khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 10 vào sáng nay (19/12).

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện Cẩm Xuyên chỉ rõ, tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt 7.080 tỷ đồng, tăng trưởng 13,1% so với năm 2018; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 280 tỷ đồng, bằng 147,8% kế hoạch, tăng 11% so với năm 2018. Dự kiến Cẩm Xuyên sẽ đạt và vượt 17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Văn Thắng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020

Đặc biệt, lĩnh vực thu hút đầu tư và xây dựng NTM của Cẩm Xuyên được đánh giá là đạt kết quả toàn diện, nổi bật.

Trong thu hút đầu tư, ngoài ngân sách đạt 1.247 tỷ đồng, chiếm 78% tổng mức đầu tư toàn xã hội, hiện nay, có 9 dự án đầu tư trọng điểm đang được tập trung triển khai thủ tục đầu tư, quy hoạch, nhằm sớm hoàn thiện hồ sơ.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày (19 và 20/12)

Lĩnh vực NTM dự kiến có 6 xã về đích, qua đó nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn lên 23/25 xã. Còn lại 2 xã Cẩm Nhượng và Cẩm Thịnh đang nỗ lực, quyết tâm cao cán đích vào tháng 6/2020 để đưa 100% xã của Cẩm Xuyên đạt chuẩn NTM, tạo nền tảng đưa huyện trở thành huyện NTM vào cuối năm 2020. Trong năm, huyện cũng có thêm 2 xã là Cẩm Bình và Cẩm Vịnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hoạt động du lịch đóng góp lớn vào tăng trưởng và thu ngân sách. Nhờ tích cực phối hợp tổ chức nhiều hình thức quảng bá du lịch nên năm 2019, Cẩm Xuyên đã thu hút gần 600.000 lượt khách về trên địa bàn; doanh thu đạt 180 tỷ đồng, tăng 24% so với mùa du lịch 2018. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được tăng cường và đảm bảo.

Kỳ họp sẽ tiến hành bàn bạc, thảo luận đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện các chỉ tiêu năm 2020

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Cẩm Xuyên thảo luận, đề ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và các giải pháp để thực hiện. Kỳ họp sẽ được tiến hành trong 2 ngày (19 và 20/12).

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Cẩm Xuyên năm 2020: - Tăng trưởng tổng giá trị sản xuất 13,3% - Thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng - Thu ngân sách trên địa bàn đạt 300 tỷ đồng - Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội 1.600 tỷ đồng - Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5-1%; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 1% - Phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%

Bá Tân - Phúc Quang