Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra

23 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. Nghị quyết thông qua kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2020. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 - 2020. Nghị quyết quy định tỷ lệ phân bổ định mức và một số nội dung chi, mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Nghị quyết về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2020. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018. Nghị quyết thông qua Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Nghị quyết thực hiện “Cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo”. Nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020. Nghị quyết về việc chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Nghị quyết quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi-rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo tại tỉnh Hà Tĩnh. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ huyện Cẩm Xuyên, huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Nghị quyết về việc thông qua Đề án công nhận thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là đô thị loại III. Nghị quyết về điều chỉnh, sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Khê. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025. Nghị quyết về việc thông qua Đề án công nhận thị trấn Nghèn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.