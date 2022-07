Lắng đọng chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”

Chương trình diễn ra tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Nhân Dân và các Đài PT-TH địa phương, thu hút đông đảo khán giả theo dõi.

Tối 22/7, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Báo Nhân Dân, tỉnh Hà Tĩnh, Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh; đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; các đồng chí đại diện lãnh đạo các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Tham dự chương trình còn có Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, thân nhân các liệt sỹ, đại diện các gia đình có công và đông đảo bà con nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu và đông đảo Nhân dân tham dự buổi lễ.

Khai mạc chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân ôn lại những ký ức lịch sử hào hùng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược tại “yết hầu giao thông” Ngã ba Đồng Lộc.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng BTC phát biểu khai mạc chương trình.

Đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, cuộc chiến đấu quả cảm của các lực lượng bộ đội, công an, TNXP, cán bộ chiến sĩ ngành giao thông vận tải, của Nhân dân Đồng Lộc nói riêng, Nhân dân Can Lộc và Hà Tĩnh nói chung đã làm cho Ngã ba Đồng Lộc trở thành một biểu tượng sáng chói của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Bày tỏ tấm lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ, đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ, việc tổ chức các hoạt động tưởng niệm ngày 10 nữ TNXP hy sinh và các anh hùng liệt sỹ tại Ngã ba Đồng Lộc là một điểm nhấn trong phong trào đền ơn đáp nghĩa trong cả nước, có ý nghĩa khơi dậy lòng tự hào, phát huy truyền thống anh hùng, truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ và Nhân dân cả nước.

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, Báo Nhân Dân sẽ luôn sát cánh cùng Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, sát cánh cùng Nhân dân cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện bằng được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng quan hệ xã hội nhân ái, nhân văn, đậm đà hồn Việt.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Những chiến công của quân và dân ta trên chiến trường Đồng Lộc là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; là chiến thắng của độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội; của đường lối chiến tranh nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại của Đảng ta.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.

Những tấm gương quên mình vì Tổ quốc mãi mãi được khắc ghi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, trong lịch sử dân tộc Việt Nam; là niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta thường xuyên quan tâm chăm lo làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chính sách đối với người có công; đầu tư tôn tạo, xây dựng phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng. Đối với Hà Tĩnh, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh đã chăm lo thực hiện tốt các chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực vươn lên, đoàn kết và sáng tạo trong xây dựng, kiến thiết quê hương; xây dựng tỉnh trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Kinh tế tỉnh nhà tăng trưởng khá cao và chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh có nhiều cách làm sáng tạo, đạt kết quả nổi bật; văn hóa - xã hội chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống văn hóa, anh hùng và cách mạng của quê hương; khơi dậy ý chí, khát vọng của con người Hà Tĩnh, tiếp tục viết nên những kỳ tích Núi Hồng - Sông La trong thời kỳ mới, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, tỉnh cần tiếp tục quan tâm, thực hiện thật tốt phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và các gia đình có công với cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, với niềm tự hào về Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục vững bước đi lên với niềm tin, quyết tâm và giành nhiều thắng lợi mới, xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 8 nhà tình nghĩa (mỗi ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng), 50 sổ tiết kiệm (mỗi cuốn sổ trị giá 10 triệu đồng) cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, đối tượng chính sách; trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao biểu trưng 8 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, đối tượng chính sách.

Đồng chí Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trao sổ tiết kiệm cho thân nhân 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng hoa cảm ơn các đơn vị tài trợ chương trình.

Tiếp theo chương trình là màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Cõi thiêng Đồng Lộc”, tái hiện những năm tháng chiến đấu, hy sinh của 10 cô gái TNXP và các anh hùng, liệt sỹ tại Ngã ba Đồng Lộc qua những vở kịch ngắn xúc động và những ca khúc hát, múa hấp dẫn, lắng đọng.

Vở kịch “Những mùa hoa bất tử” do các nghệ sỹ Nhà hát dân ca Nghệ An trình diễn

Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc” sẽ mang đến cho khán giả khắp cả nước một chương trình nghệ thuật ý nghĩa, thiết thực.

Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc” là hoạt động hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), 54 năm Chiến thắng Đồng Lộc gắn với tưởng niệm 54 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sỹ TNXP (24/7/1968 - 24/7/2022). Đây là dịp nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, thương bệnh binh, các cựu TNXP, dân công hỏa tuyến, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân, các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ đối với quê hương đất nước. Với nhiều tiết mục ca múa nhạc, ca kịch nhằm tái hiện một Ngã ba Đồng Lộc hào hùng và sự hy sinh anh dũng của 10 nữ liệt sỹ TNXP - Tiểu đội 4, thuộc Đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 Hà Tĩnh, Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc” quy tụ hàng trăm nghệ sỹ, ca sỹ, diễn viên chuyên và không chuyên cả nước tham gia.

