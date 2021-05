Lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra công tác bầu cử, động viên cử tri tại các khu vực bỏ phiếu

Sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ bầu cử tại nơi cư trú, các đồng chí lãnh đạo Hà Tĩnh đã đi kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu và động viên bà con cử tri trên địa bàn tỉnh.

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Cẩm Xuyên và huyện Vũ Quang.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 6 ở thôn Đại Tăng, xã Cẩm Thạch, nơi có 712 cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã đi kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 6 ở thôn Đại Tăng và khu vực bỏ phiếu số 5 ở thôn Mỹ Thành (xã Cẩm Thạch), khu vực bầu cử số 1 ở thôn Liên Thành (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nắm bắt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu số 5 ở thôn Mỹ Thành (xã Cẩm Thạch).

Tại huyện Vũ Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã đến kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 1 ở thôn 1 và khu vực bỏ phiếu số 7 ở thôn Kim Quang (xã Quang Thọ), khu vực bỏ phiếu số 4 ở thôn 4 và khu vực bỏ phiếu số 5 ở thôn 5 (xã Thọ Điền).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu số 1 ở thôn 1 (xã Quang Thọ).

Tại các điểm kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã động viên, biểu dương các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử; đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử của các địa phương.

Đoàn trao đổi với tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 7 ở thôn Kim Quang (xã Quang Thọ).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các lực lượng phục vụ và tổ bầu cử tiếp tục thực hiện tốt việc hướng dẫn bà con cử tri các quy định khi bỏ phiếu; thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chú trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các khu vực bỏ phiếu. Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, công tác kiểm phiếu phải thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo đúng luật.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nắm bắt tình hình bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, thôn 4, xã Thọ Điền.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Vũ Quang tặng quà động viên cán bộ làm nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu số 5 ở thôn 5 (xã Thọ Điền).

* Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đã đi kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu tại các huyện Thạch Hà, Lộc Hà.

Kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 3, tổ dân phố 5, 6, thị trấn Thạch Hà; khu vực bỏ phiếu số 5, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà; khu vực bỏ phiếu số 3, thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim; khu vực bỏ phiếu số 1, thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu (Lộc Hà), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bày tỏ vui mừng khi thấy công tác đảm bảo cơ sở vật chất, công tác tổ chức bầu cử được tổ chức trang trọng, đúng quy định, nhất là công tác phòng dịch Covid-19 được triển khai chặt chẽ.

Đoàn kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 3, tổ dân phố 5, 6, thị trấn Thạch Hà

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trò chuyện với cử tri khu vực bỏ phiếu số 5, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà

Trò chuyện với cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn người dân bằng lá phiếu của mình, chọn lựa được những người đủ đức, đủ tài tham gia Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu số 3, thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải lưu ý, các địa phương, tổ bầu cử tiếp tục thực hiện nghiêm các quy trình, quy định, kế hoạch về bầu cử; đảm bảo công tác an ninh trật tự; chủ động phương án xử lý khi có các tình huống phát sinh trong quá trình bầu cử.

* Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã đi kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu và động viên bà con cử tri huyện Hương Sơn.

Huyện Hương Sơn có 81.555 cử tri, 140 tổ bầu cử với 141 khu vực bỏ phiếu. Cử tri bầu 2 đại biểu Quốc hội trong danh sách 4 ứng cử viên; bầu 4 đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách 7 ứng cử viên; bầu 35 đại biểu HĐND huyện trong danh sách 56 ứng cử viên và bầu 533 đại biểu HĐND cấp xã trong danh sách 895 ứng cử viên.

.

Kiểm tra tại các khu vực bầu cử: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, thị trấn Tây Sơn, Sơn Lĩnh, Sơn Hồng, Sơn Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử các cấp, đặc biệt là sự chủ động, tích cực và trách nhiệm của các tổ bầu cử.

Các tổ bầu cử đã hướng dẫn, tạo điều kiện tối đa cho cử tri tham gia bỏ phiếu thuận tiện, an toàn, đảm bảo đúng pháp luật, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm bỏ phiếu được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh tin tưởng, bằng lá phiếu của mình, các cử tri sẽ chọn lựa được đại biểu xứng đáng, thực sự là người đại biểu của nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.

* Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đã đi kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu và động viên bà con cử tri trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng cùng lãnh đạo huyện Thạch Hà tiến hành kiểm tra công tác bầu cử tại các khu vực bầu cử ở xã Việt Tiến, thị trấn Thạch Hà.

Huyện Thạch Hà có 98.485 cử tri, 147 điểm bỏ phiếu. Cử tri bầu 2 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 34 đại biểu HĐND huyện và 552 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Văn Trọng kiểm tra ở đơn vị bầu cử số 5, thị trấn Thạch Hà

Qua kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Văn Trọng đánh giá cao quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử của địa phương, đặc biệt là trong việc thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid - 19.

Đoàn kiểm tra tại tổ bầu cử số 7, xã Việt Tiến

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Văn Trọng đề nghị trong thời gian còn lại của ngày hôm nay cần tích cực rà soát số lượng cử tri chưa bầu cử để tập trung vận động, hướng dẫn người dân phát huy cao tinh thần trách nhiệm nhằm sáng suốt bầu ra những ứng cử viên tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Văn Trọng trao đổi, chia sẻ với lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử; đề nghị các địa phương huyện Thạch Hà chỉ đạo, động viên lực lượng chủ động, đảm bảo tuyệt đối an toàn theo quy định.

* Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn đã đi kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu: số 7, thôn Đông Yên 4 tái định cư xã Kỳ Lợi ( 541 cử tri); số 5, tại khu nhà ở cho công nhân Formosa Hà Tĩnh, phường Kỳ Liên (533 cử tri); số 4 thôn Quý Huệ, xã Kỳ Nam (1.845 cử tri); số 2, thôn Tân Tiến, xã Kỳ Nam (497 cử tri); số 10, thôn Tây Yên, xã Kỳ Lợi (1.309 cử tri) và số 2, TDP Châu Phố, phường Hưng Trí (628 cử tri)

TX Kỳ Anh có 48.119 cử tri với 81 khu vực bỏ phiếu sẽ bầu 3 đại biểu Quốc hội trong danh sách 5 ứng cử viên; bầu 4 đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách 7 ứng cử viên; bầu 30 đại biểu HĐND thị xã trong danh sách 48 ứng cử viên và bầu 244 đại biểu HĐND cấp xã trong danh sách 408 ứng cử viên.

Đoàn kiểm tra tại thôn Quý Huệ, xã Kỳ Nam...

Qua kiểm tra các khu vực bỏ phiếu tại TX Kỳ Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ vui mừng khi hầu hết các cử tri đã tích cực đi bầu cử sớm, thực hiện đúng chỉ đạo phòng chống dịch trong ngày bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao.

... tại thôn Đông Yên 4, xã Kỳ Lợi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã động viên và yêu cầu các lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử chủ động, đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng dịch, ANTT tại các khu vực bỏ phiếu; hướng dẫn cụ thể cho cử tri nắm rõ nội quy phòng bỏ phiếu, thực hiện nghiêm túc các bước theo quy định.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử Công ty Foromosa.

* Cũng trong sáng nay, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số đơn vị bỏ phiếu và động viên bà con cử tri các xã Thượng Lộc, Gia Hanh (Can Lộc).

Đoàn kiểm tra tại đơn vị bầu cử số 2 - thôn Đông Phong, xã Thượng Lộc.

Kiểm tra tại các đơn vị bỏ phiếu số 2 - thôn Đông Phong, đơn vị bỏ phiếu số 5 - thôn Sơn Bình, xã Thượng Lộc và đơn vị bầu cử số 7 - thôn Trung Ngọc, xã Gia Hanh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức công tác bầu cử.

Đoàn kiểm tra tại đơn vị bầu cử số 5 - thôn Sơn Bình, xã Thượng Lộc.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy lưu ý, các đơn vị bầu cử cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, nhắc nhở cử tri phát huy cao tinh thần trách nhiệm, cân nhắc lựa chọn để sáng suốt bầu những ứng cử viên tiêu biểu, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Đoàn kiểm tra tại đơn vị bầu cử số 7 - thôn Trung Ngọc, xã Gia Hanh.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian còn lại buổi chiều, các tổ bầu cử cần tích cực rà soát số lượng cử tri chưa bầu cử để tập trung vận động, hướng dẫn người dân hoàn thành nghĩa vụ công dân. Ủy ban bầu cử huyện cần tiếp tục chỉ đạo các tổ bầu cử bám sát địa bàn để chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Huyện Can Lộc có hơn 86.612 cử tri bỏ phiếu tại 134 đơn vị bầu cử. Trong lần bầu cử này, cử tri Can Lộc bỏ phiếu bầu 2 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 33 đại biểu HĐND huyện và 344 đại biểu HĐND cấp xã.

* Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đã đi kiểm tra một số đơn vị bầu cử tại huyện Cẩm Xuyên.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng kiểm tra tại tổ bầu cử số 2 thuộc thôn Hưng Trung (xã Cẩm Hưng).

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại tổ bầu cử số 5 thị trấn Cẩm Xuyên, tổ bầu cử số 3 xã Cẩm Quang, tổ bầu cử số 2 và số 3 xã Cẩm Hưng, tổ bầu cử số 5 xã Cẩm Thịnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng động viên các thành viên trong tổ bầu cử số 2, xã Cẩm Hưng.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Cẩm Xuyên, toàn huyện có 94.760 cử tri đi bỏ phiếu tại 157 khu vực. Cử tri huyện Cẩm Xuyên bỏ phiếu bầu 3/5 đại biểu Quốc hội, 5/8 đại biểu HĐND tỉnh, 34/58 đại biểu HĐND huyện và 565/945 đại biểu HĐND xã. Thực hiện bỏ phiếu trong điều kiện đảm bảo phòng dịch Covid-19, huyện Cẩm Xuyên đã triển khai phân luồng và bố trí các tổ liên gia giãn cách thời gian đi bỏ phiếu.

Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Cẩm Xuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng động viên các tổ bầu cử cũng như bà con cử tri tích cực đi bỏ phiếu, đảm bảo các điều kiện phòng dịch.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng kiểm tra khu vực bỏ phiếu tổ bầu cử số 5 xã Cẩm Thịnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý, các lực lượng tham gia phục vụ đảm bảo đúng quy định bầu cử cũng như các biện pháp phòng dịch Covid-19. Đặc biệt, trong thời tiết nắng nóng, địa phương cần bố trí điểm chờ hợp lý để tạo thuận lợi cho bà con cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

* Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đã đến kiểm tra khu vực bầu cử số 6 (thôn Làng Hạ - xã Hòa Lạc); khu vực bầu cử số 5 (thôn Hồng Hoa); khu vực bầu cử số 3 (thôn Thanh Phúc - xã Đức Đồng); khu vực bầu cử số 1 (thôn Vĩnh Yên - xã Đức Lạng).

Đoàn đến kiểm tra khu vực bầu cử số 6 (thôn Làng Hạ - xã Hòa Lạc).

Qua kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của huyện Đức Thọ. Các khu vực bầu cử đã diễn ra an toàn, đúng luật định; 100% cử tri tham gia bầu cử tuân thủ nguyên tắc 5K, đảm bảo quy định phòng dịch Covid-19.

Tại các điểm đến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền lưu ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên tổ bầu cử tăng cường hướng dẫn để cử tri nắm rõ quy trình bỏ phiếu đảm bảo đúng luật.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền nói chuyện với cử tri Hoàng Văn Tụy (93 tuổi) tại khu vực bầu cử số 3 (thôn Thanh Phúc - xã Đức Đồng).

Ủy ban Bầu cử huyện Đức Thọ tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và sau bầu cử; đảm bảo cho hoạt động bỏ phiếu và kiểm phiếu diễn ra an toàn, thuận lợi.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền tin tưởng cử tri huyện Đức Thọ sẽ sáng suốt lựa chọn để bầu ra những ứng cử viên đủ đức, đủ tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

* Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải đã đi động viên, kiểm tra công tác bầu cử tại thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc và tổ dân phố Trung Nghĩa, thị trấn Lộc Hà (Lộc Hà).

Khu vực bỏ phiếu số 4, thôn Đông Thịnh có 602 cử tri. Ngay từ sáng sớm, công dân trong thôn đã lần lượt đến hội quán tham gia ngày hội lớn trong tâm trạng phấn khởi, tự tin và đầy kỳ vọng.

Điểm bỏ phiếu ở tổ dân phố Trung Nghĩa của thị trấn Lộc Hà có 1.397 cử tri đều là bà con giáo dân. Tại điểm bỏ phiếu này, tất cả bà con đều có ý thức cao trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải trò chuyện với các cử tri lớn tuổi ở thôn Đông Thịnh.

Tại các điểm đến, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải chúc mừng cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; mong muốn những cử tri còn lại phát huy tinh thần trách nhiệm trong từng lá phiếu để bầu ra những vị đại biểu đủ đức, đủ tài, tâm huyết đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải kiểm tra công tác bầu cử tại tổ dân phố Trung Nghĩa, thị trấn Lộc Hà.

Thay mặt đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải cũng yêu cầu các đơn vị bầu cử, lực lượng chức năng đảm bảo tuyệt đối về ANTT, an toàn dịch bệnh, tạo điều kiện tối đa cho Nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình…

* Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đã đến kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của TX Hồng Lĩnh.

Qua kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị số 2, phường Bắc Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của TX Hồng Lĩnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ lưu ý, các đơn vị bầu cử trên địa TX Hồng Lĩnh tiếp túc thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu và các điểm bỏ phiếu. Đồng thời, chính quyền địa phương vận động cử tri tham gia bỏ phiếu theo thời gian phù hợp theo từng thôn, tổ dân phố; bảo đảm không tập trung cử tri quá đông vào cùng một thời điểm bầu cử.

TX Hồng Lĩnh có 25.254 cử tri tham gia bầu cử biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh vừa đi kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại 2 xã: Thạch Trung và Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh).

Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo ANTT cho bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở thôn Đoài Thịnh (xã Thạch Trung)...

Giám đốc Công an tỉnh đã đến kiểm tra công tác đảm bảo ANTT và động viên các cử tri tại điểm bỏ phiếu thôn Tân Phú (điểm bỏ phiếu của 3 thôn: Tân Phú, Thanh Phú, Liên Phú); điểm bỏ phiếu số 5 của xã Thạch Trung tại thôn Nam Phú (giáo xứ Văn Hạnh) – đây là điểm bỏ phiếu của 1.119 cử tri 2 thôn giáo toàn tòng Nam Phú và Bắc Phú; điểm bỏ phiếu tại thôn Đoài Thịnh (xã Thạch Trung) và điểm bỏ phiếu số 4, thôn Đông Đoài (xã Thạch Hạ).

... và trò chuyện với linh mục tại điểm bỏ phiếu ở thôn Đông Đoài (xã Thạch Hạ)

Tại các điểm đến, Giám đốc Công an tỉnh đã trò chuyện cùng các linh mục và bà con giáo dân đến bỏ phiếu, động viên các lực lượng trong tổ bầu cử và lực lượng Công an tham gia đảm bảo ANTT tại các khu vực bỏ phiếu.

Đại tá Lê Khắc Thuyết bày tỏ sự vui mừng vì cử tri trên địa bàn đã tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời tin tưởng các cử tri bằng lá phiếu của mình, sẽ chọn lựa được đại biểu xứng đáng, thực sự là người đại biểu của Nhân dân tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp.

Đại tá Lê Khắc Thuyết động viên các lực lượng đảm bảo ANTT tại điểm bầu cử ở thôn Tân Phú (xã Thạch Trung)

Đối với lực lượng Công an làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại các khu vực bỏ phiếu, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cán bộ, chiến sỹ tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo điều kiện tốt nhất để cử tri bỏ phiếu, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Nhóm P.V-C.T.V