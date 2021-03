Lấy ý kiến cử tri giới thiệu ông Trần Thế Dũng ứng cử đại biểu HĐND Hà Tĩnh

Danh sách 10 người ứng cử - Ông Nguyễn Như Dũng - Bí thư Huyện ủy Can Lộc - ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND huyện Can Lộc; - Ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; - Ông Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; - Ông Nguyễn Đức Thắng - Trưởng phòng Tổng hợp, Sở KH&ĐT tỉnh - ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; - Ông Nguyễn Quốc Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà - ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà; - Bà Nguyễn Thị Hân - Bí thư Chi đoàn TDP 7, phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) - ứng cử đại biểu HĐND phường Nam Hà; - Bà Bùi Thị Tuyết Mai - Chi hội trưởng Phụ nữ TDP 7, phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) - ứng cử đại biểu HĐND phường Nam Hà; - Bà Phan Thị Phương Thúy - Cán bộ Công an phường Tân Giang - ứng cử đại biểu HĐND phường Tân Giang; - Ông Trịnh Văn Thiêm - Tổ trưởng TDP 7, phường Nam Hà - ứng cử đại biểu HĐND phường Nam Hà; - Bà Lê Thị Ánh Tuyết - Phó Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân - ứng cử đại biểu HĐND phường Nam Hà.